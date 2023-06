Jest awans! Motor lepszy od Stomilu w rzutach karnych (zapis relacji na żywo)

Żebrakowski i 1:4! Motor pewnie wygrywa konkurs jedenastek i wraca na zaplecze ekstraklasy! Na tym poziomie rozgrywek żółto-biało-niebiescy ostatnio występowali w sezonie 2009/2010.

Caetano nie trafia! 1:3 i Motor blisko Fortuna I Ligi

Wójcik i 1:3

Shibata i 1:2

Rozmus i 0:2!

Kurbiel nie trafia! Nadal 0:1

Król na 0:1!

120+1' Koniec, zdecydują rzuty karne!

120' Jeszcze jedna minuta do końca dogrywki.

120' Po raz kolejny akcja prawą stroną, dogranie w pole karne, ale Caetano uderza niecelnie. Będzie jednak rzut rożny.

119' Szansa dla Motoru! Karlikowski wybija wprost pod nogi Wójcika, ten wpada w pole karne i uderza z ostrego kąta, ale nogą broni Mądrzyk.

117' Żebrakowski traci piłkę tuż przed swoim polem karnym, Krawczun uderza jednak niecelnie.

116' Kosior do Lisa, ten drugi strzela na bramkę, ale lekko i bez problemów łapie Mądrzyk.

114' Budziłek źle obliczył tor lotu piłki i sytuację ratuje Wójcik, który wybija piłkę na rzut rożny.

113' Krawczun zza pola karnego, ale bardzo niecelnie.

112' Caetano za Żwira.

111' Centra w pole karne, Budziłek z problemami, ale jednak łapie.

110' Kolejna dobra akcja Stomilu. Żwir sygnalizuje zmianę, bo łapią go już skurcze. Mimo to poszedł jeszcze za akcją i dostał piłkę na 16 metr, uderzył jednak nad poprzeczką.

108' A teraz rożny dla Motoru.

107' Gorąco pod bramką Motoru! ZWir strzela w... swojego kolegę, w końcu łapie Budziłek.

106' Gramy dalej!

105+3' Koniec pierwszej części dogrywki.

105+3' Teraz mocniej zabiły serca kibiców z Olsztyna. Po dalekim wykopie Budziłka niewiele zabrakło, żeby Lis przejął piłkę tuż przed Mądrzykiem. Ostatecznie szybszy bramkarz.

105' Kosior łatwo zatrzymany, a sędzia dorzuca do pierwszej dogrywki 3 minuty.

103' Motor wraca z dalekiej podróży! Kurbiel z bliska w poprzeczkę, po chwili Krawczun nad bramką. Stomil bardzo blisko drugiego gola.

101' Motor w dziesiątkę. Rudol faulem zatrzymał szarżę Kalisza i wyleciał z boiska po drugim "żółtku".

97' Reiman z dystansu nad bramką, alo Motor na pewno bardziej aktywny.

96' Żwir z ostrego kąta, ale prosto w ręce bramkarza Motoru.

94' Szansa dla Motoru, centra z prawej strony, Kurbiel uprzedził Rudola, bo byłoby groźnie. Czy w tej sytuacji gościom należał się rzut karny? VAR szybko rozwiewa wątpliwości, karnego nie ma, gramy dalej.

91' Rozmus za Staszaka i zaczynamy dogrywkę.

90+4' Koniec, chwila przerwy i czekamy na dogrywkę. A Motor musi drugi raz z rzędu grać dodatkowe 30 minut. Czy ekipa z Lublina znowu wyjdzie z opresji? Bo od gola na 1:1 grała już tak naprawdę tylko jedna drużyna - z Olsztyna.

90+'3 Głupia kartka Lisa za przetrzymanie piłki.

90+1' Lis do Lubereckiego, ale piłka ląduje na aucie.

90' Druga połowa potrwa 3 minuty dłużej.

88' Znowu uffffffff. Centra, strzał głową Krawczuna, ale tuż obok słupka.

87' Rajd Kalisza, Rudol musi się ratować faulem, za który ogląda kartkę. A gospodarze będą mieli dobrą okazję na centrę z rzutu wolnego.

86' Trudne chwile przeżywa teraz zespół trenera Feio. Zamknięty w ostatnich fragmentach na swojej połowie.

84' Żebrakowski zmienia Kasprzyka.

84' Atak Stomilu lewą stroną, znowu groźnie, Rudol wybija na uwolnienie.

82' Uffffff świetne prostopadłe podanie Shibaty, kolejne już w drugiej połowie, ale Żwir zatrzymany na linii pola karnego, kiedy szykował się do strzału.

81' Shibata z dystansu, Budziłek jeszcze odbija i kolejny korner.

80' Rzut rożny dla Stomilu, mogło być groźnie, ale piłka w rękach Budziłka.

78' Kolejne bardzo złe podanie Szarka, piłka oddana za darmo.

77' Znowu strata blisko własnej bramki, tym razem Rafała Króla, ale wszystko kończy się dobrze dla Motoru, bo Budziłek łapie piłkę.

75' Zmiana także w drużynie Szymona Grabowskiego: Kalisz za Wójcika.

74' Kosior za Michała Króla.

73' Inicjatywa ciągle po stronie gospodarzy. Filip Wójcik ze Stomilu dostał piłkę na prawej stronie, "złamał" akcję do środka, ale uderzył wysoko nad bramką.

70' Stomil dostał skrzydeł po bramce i szuka drugiego gola. Teraz z kontrą wychodził Luberecki, ale faulem zatrzymuje go Shibata. I ogląda "żółtko".

67' A po chwili zamiast 0:2 jest 1:1! Michał Król z autu wyrzuca piłkę do Szarka, a ten... kiksuje. Piłkę przejmuje Kurbiel, oddaje do Żwira, a ten w trudnej sytuacji "położył" Rudola i wyczekał odpowiedni moment, żeby uderzyć do siatki na 1:1!

66' Motor blisko drugiego gola! Po rzucie rożnym Mądrzyk zatrzymuje Michała Króla!

64' Strata Shibaty, kontra gości, ale Kasprzyk musiał poczekać na kolegów. Ostatecznie Luberecki zagrywa z lewego skrzydła w pole karne. Problem w tym, że do rywali.

61' Świetna akcja Stomilu. Gospodarze szybko wymieniali podania, z prawej strony centrował Karlikowski, a ostatecznie w dobrej sytuacji, na wprost bramki znalazł sie Spychała, ale uderzył prosto w Budziłka.

60' Podwójna zmiana w ekipie Goncalo Feio. Wchodzą Reiman i Luberecki, a schodzą: Gąsior i Rybicki.

58' Dobra akcja Motoru na prawym skrzydle, Wójcik wrzuca w pole karne, ale nikt z jego kolegów nie przejmuje piłki.

56' Stomil w drugiej połowie w ataku pozycyjnym, a ekipa z Lublina czeka na okazję do kontry, która mogłaby zamknąć mecz.

53' Mocne wstrzelenie piłki pod bramkę Stomilu przez Rybickiego, łapie jednak Mądrzyk.

52' Odpowiedź gości. Wójcik w szesnastkę z prawej strony, uderza Kasprzyk, ale także niecelnie.

51' Shibata centruje, znowu strzela Spychala, ale z trudnej pozycji i chociaż było groźniej niż poprzednio, to piłka mija bramkę Motoru.

50' Wolny dla gospodarzy, szansa na wrzutkę w pole karne.

49' Karlikowski z lewego skrzydła wrzuca w pole karne, Spychała strzela, ale obok bramki.

48' Kośmicki próbował wybić piłkę, żeby nie było rzutu rożnego, ale to mu się nie udało. Korner dla Motoru.

46' Szarek do Lisa bardzo źle i piłka dla Stomilu.

46' Gramy po przerwie!

46' Będzie potrójna zmiana w drużynie gospodarzy. Wchodzą: Kośmicki, Krawczun i Shibata. A z boiska schodzą: Kuban, Stromecki i Florek.

45+3' Koniec pierwszej połowy. Motor coraz bliżej powrotu do Fortuna I Ligi, ale przed nami jeszcze przynajmniej 45 minut.

45+1' Filip Wójcik z Motoru z kartką.

45' Pierwsza połowa potrwa 60 sekund dłużej.

42' Rzut rożny dla Stomilu, jest strzał głową, ale lekki i obok.

37' 0:1! Dziwne zachowanie defensywy Stomilu i gol dla Motoru! Po wrzutce Rybickiego z lewego skrzydła, po prawej stronie futbolówkę przejmuje Filip Wójcik. Przekłada sobie piłkę z prawej nogi na lewą i uderza do siatki, a obrońcy gospodarzy przyglądali się tylko i czekali, co zrobi zawodnik przyjezdnych.

36' A to już było, czyli... Szarek posyła daleką piłkę do przodu, tym razem na Michała Króla, ale znowu za mocno.

35' Rybicki do Staszaka przy linii końcowej, ale dobrze blokuje Spychała i od bramki zaczą gospodarze.

32' Michał Król strzela po ziemi, ale to tylko uderzenie do statystyk, znowu łapie Mądrzyk.

29' Słupek po strzale Spychały, ale później sygnalizacja bocznego arbitra, że piłka była zagrywana zza linii, więc gol i tak nie zostałby uznany.

28' Szkoda tej akcji Motoru. Goście wychodzili trzech na trzech, a Kasprzyk starał się zagrać prostopadle do kolegi, ale zrobił to zdecydowanie za mocno.

25' Wrzutka, zamieszanie pod bramką Stomilu i lekki strzał Filipa Wójcika, który łapie bez problemów Mądrzyk.

24' Michał Król wygrywa pojedynek z Karlikowskim, jest faulowany i gracz Stomilu ogląda kartkę.

23' Dobrze zapowiadała się ta akcja Motoru. Na koniec Rybicki schodzi do środka, ale zagrywa pod nogi... rywali.

21' Filip Wójcik ze Stomilu próbował wywalczyć rzut rożny, ale piłka odbiła się jeszcze od niego i zacznie Budziłek.

20' Znowu Rybicki, który miał dookoła siebie kilku rywali, ale zdołał "miękko" zagrać w pole karne. Problem w tym, że do nikogo.

19' Odpowiedź Motoru, ale po centrze Rybickiego z lewego skrzydła piłka opuściła boisko.

18' Świetna okazja dla Stomilu! Florek do Żwira, a ten odgrywa na lewą stronę do Karlikowskiego, który koncertowo psuje bardzo dobrą sytuację i uderza obok bramki.

16' Po drugiej stornie Spychała do Kurbiela też posyła długą piłkę, wybija Motor.

14' Teraz Rudol próbował zagrywać z pominięciem drugiej linii, ale ponownie nic z tego.

12' Szarek znowu posyła długą piłkę do Rybickiego i ta była ciut lepsza, ale znowu nic z tego nie wyszło, bo pomocnik nie opanował futbolówki.

10' Groźnie pod bramką Motoru. Florek odebrał piłkę Staszakowi i pognał pod bramkę. Jego dogranie w pole karne przyblokował Rudol i ostatecznie piłka dla Motoru.

8' Teraz atakuje Filip Wójcik z Motoru, ale zatrzymany przez rywali i piłkę przejmuje Stomil.

7' Świetna akcja Filipa Wójcika, ale tego ze Stomilu. Mija łatwo Rudola, zagrywa na lewe skrzydło, ale strzał gospodarzy pozostawia wiele do życzenia, zero zagrożenia.

6' Rafał Król z rzutu wolnego, ale wysoko nad bramką.

5' Starcie Stromeckiego z Gąsiorem w środku boiska, wydawało się, że faulował gracz Motoru, ale sędzia pokazuje "żótko" temu pierwszemu.

4' Dalekie podanie Szarka do Rybickiego, ale za mocne i od bramki Stomil.

3' Na razie Motor przy piłce, a gospodarze czekają na okazję do kontry.

1' Gramy!

-----------------------------------------

Znamy składy obu ekip. Goncalo Feio niespodziewanie zdecydował się posadzić na ławce Filipa Lubereckiego. W jego miejsce do składu wskoczył Jakub Staszak. Wełniaka i Ceglarza zastąpili za to: Dawid Kasprzyk oraz Mariusz Rybicki.

Goście będą musieli sobie radzić bez dwóch ważnych zawodników. W środę, w meczu z Kotwicą Kołobrzeg czwarte żółte kartki obejrzeli: Kacper Wełniak i Piotr Ceglarz. Po przymusowej pauzie do składu gospodarzy wróci za to Igor Kośmicki.

W tym sezonie Motor wygrał ze Stomilem na swoim boisku 1:0 po bramce Leszka Jagodzińskiego. W rewanżu, który odbył się pod koniec marca ekipa z Olsztyna pokonała żółto-biało-niebieskich 2:1 po golach: Huberta Krawczuna i Igora Kośmickiego. Dla przyjezdnych trafił Rafał Król.

------------------------------------------

Stomil Olsztyn - Motor Lublin 1:1 (0:1) w rzutach karnych 1:4

Bramki: Żwir (67) - Wójcik (37).

Stomil: Mądrzyk - Sadowski, Waleńcik, Kuban (46 Kośmicki), Wójcik (75 Kalisz), Karlikowski, Stromecki (46 Shibata), Spychała, Żwir (112 Caetano), Florek (46 Krawczun), Kurbiel.

Motor: Budziłek - Wójcik, Szarek, Rudol, Staszak (91 Rozmus), Gąsior (60 Reiman), Rybicki (60 Luberecki), R. Król, M. Król (73 Kosior), Lis, Kasprzyk (84 Żebrakowski).

Żółte kartki: Stromecki, Karlikowski, Shibata - Wójcik, Rudol, Lis.

Czerwona kartka: Rudol (Motor, 101 min, za drugą żółtą).

Sędziuje: Jarosław Przybył (Kluczbork).