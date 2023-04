KKS Kalisz – Wisła Grupa Azoty Puławy 0:1. Nie zmarnowali szansy

Gospodarze rozpoczęli zawody odważnie i bardzo agresywnie. Efektem były groźne sytuacje, ale i żółte kartki. Szybko sędzia upomniał: Jakuba Głaza i Daniela Kamińskiego. Pewnie trener Bartosz Tarachulski zastanawiał się już, którego z graczy ściągnąć z boiska w przerwie, żeby nie ryzykować „czerwa”. Szkoleniowiec nie dostał jednak takiej szansy, bo już w 21 minucie Kamiński przerwał akcję pod… bramką rywali ostrym faulem i obejrzał drugie „żółtko”. A jego kolegów czekało około 70 minut gry w osłabieniu.

Do przerwy Wisła nie potrafiła jednak wykorzystać liczebnej przewagi. Ciekawie zrobiło się po przerwie. Szybko dwie niezłe okazje miał Adrian Paluchowski. Najpierw został zablokowany przez Mateusza Gawlika, dosłownie w ostatniej chwili. Później „Paluch” chyba nie spodziewał się, że piłka do niego trafi i nie zdołał skierować jej do siatki.

Po chwili swoje szanse miał także KKS. Kamil Koczy zagrał wzdłuż bramki, a wystarczyło jedynie dostawić nogę, żeby było 1:0. Żadnemu z jego kolegów ta sztuka się jednak nie udała. Po chwili sporo czasu i miejsca przed szesnastką miał Nestor Gordillo, ale uderzył tuż obok słupka.

W 80 minucie, po rzucie rożnym piłkę do siatki rywali skierował Wojciech Błyszko. Sędzia szybko pokazał jednak, że „Wiślak” odpychał przeciwnika i bramki nie uznał. Później „szczupakiem” strzelał Gordillo, ale znowu niecelnie. Szansę miał też Kasjan Lipkowski, ale zamiast dogrywać, sam chciał pokonać Piotra Zielińskiego. Skończyło się jednak niecelnym strzałem. Na koniec to Duma Powiśla wywalczyła rzut rożny i jak się okazało, zdobyła po nim zwycięskiego gola. Walkę w powietrzu wygrał Przemysław Skałecki i głową pokonał bramkarza gospodarzy.

A to oznacza, że puławianie wygrali drugi mecz z rzędu i na dobre zadomowili się w czołowej szóstce.

KKS Kalisz – Wisła Grupa Azoty Puławy 0:1 (0:0)

Bramka: Skałecki (90+4).

KKS: Krakowiak – Głaz (46 Smajdor), Smoliński, Gawlik, Lipkowski, Kamiński, Koczy, Wysokiński (88 Gęsior), Borecki (77 Łuszkiewicz), Gordillo (88 Putno), Giel (82 Wilczyński).

Wisła: Zieliński – Cheba, Wiech, Błyszko, Czajkowski (80 Przywara), Banach (72 Kaczmarek), Skałecki, Janicki, Ryszka, Kargulewicz, Paluchowski.

Zółte kartki: Kamiński, Głaz, Smajdor, Putno – Wiech.

Czerwona kartka: Daniel Kamiński (KKS, 21 min, za drugą żółtą).

Sędziował: Albert Różycki (Łódź).