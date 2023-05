Motor i Wisła Grupa Azoty ciągle w grze o baraże. Kto ma trudniejszy terminarz w końcówce sezonu?

Po ostatniej serii gier kibice żółto-biało-niebieskich mają powody do radości. Drużyna Goncalo Feio pokonała na wyjeździe Siarkę Tarnobrzeg 2:0 i zrównała się punktami z szóstą, drużyną z Puław. Obie ekipy uzbierały do tej pory po 47 „oczek”.

Teoretycznie Rafał Król i spółka mają przed sobą łatwe mecze u siebie z: Radunią Stężyca (13 maja) i Zagłębiem II Lubin (27 maja). Trudniejsze zadanie czeka lublinian na boiskach rywali, bo zmierzą się jeszcze z: Kotwicą Kołobrzeg (piątek, 19 maja), a na koniec rozgrywek w Warszawie z Polonią (4 czerwca). Niewykluczone jednak, że „Czarne Koszule”, w ostatniej serii gier będą miały już awans w kieszeni.

Humory na pewno popsuły się w Puławach. Duma Powiśla zmarnowała ogromną szansę. Gdyby wygrała z Pogonią Siedlce (1:2), to byłaby w dużo lepszej sytuacji. A tak będzie musiała bronić szóstej pozycji w wyjazdowych starciach z rywalami, z czołówki: Stomilem Olsztyn (13 maja) i Zniczem Pruszków (27 maja). A w końcu wiosną Wisła zanotowała tylko jedno zwycięstwo w gościach na pięć występów. Ponadto podopieczni Mariusza Pawlaka podejmą rezerwy: Śląska (21 maja) i Lecha (4 czerwca).

Trafić w tym momencie czołową szóstkę, to byłaby duża sztuka. Tym bardziej, że wiele ekip ciągle grających „o coś” zmierzy się jeszcze w bezpośrednich starciach. Chociażby Kotwica, która poza spotkaniem z Motorem pojedzie jeszcze do Kalisza. Wydaje się, że najłatwiejsze terminarze mają: Stomil i Znicz. Piłkarze Szymona Grabowskiego, biorąc pod uwagę rywali z czołówki zagrają tylko z Wisłą. A do tego z: Hutnikiem (10 miejsce), Siarką (18) i Radunią (13). A Macieja Firleja i jego kolegów czekają jeszcze mecze z zajmującymi miejsca 10-12: Hutnikiem, GKS Jastrzębie oraz Lechem II. A w międzyczasie z szóstą Wisłą. To ostatnie spotkanie odbędzie się jednak w Pruszkowie.

O występie w barażach może nawet marzyć dziewiąta Pogoń Siedlce, która w tym momencie traci do naszych ekip tylko cztery „oczka”. – Barażami jest oczywiście duże zainteresowanie. Nie chcę patrzeć na to, co jest u góry. Jak będzie jednak taka szansa, to na pewno nie odpuścimy. Jest to szatnia fajnych ludzi, którzy na każdym treningu są mocno zmotywowani – mówił po środowym meczu w Puławach Marek Saganowski, trener Pogoni i były opiekun Motoru.

ROZKŁAD JAZDY CZOŁOWYCH KLUBÓW EWINNER II LIGI

Polonia Warszawa: Garbarnia Kraków (wyjazd), Olimpia Elbląg (dom), Górnik Polkowice (wyjazd), Motor Lublin (dom)

Stomil Olsztyn: Wisła Puławy (dom), Hutnik Kraków (wyjazd), Siarka Tarnobrzeg (dom), Radunia Stężyca (wyjazd)

Kotwica Kołobrzeg: Górnik Polkowice (wyjazd), Motor (dom), KKS Kalisz (wyjazd), Pogoń Siedlce (dom)

Znicz Pruszków: GKS Jastrzębie (dom), Lech II Poznań (wyjazd), Wisła (dom), Hutnik (wyjazd)

KKS Kalisz: Siarka Tarnobrzeg (dom), Radunia Stężyca (wyjazd), Kotwica Kołobrzeg (dom), Zagłębie II (wyjazd)

Wisła Puławy: Stomil (wyjazd), Śląsk II Wrocław (dom), Znicz (wyjazd), Lech II (dom)

Motor Lublin: Radunia (dom), Kotwica (wyjazd), Zagłębie II (dom), Polonia (wyjazd)

Olimpia Elbląg: Zagłębie II (dom), Polonia (wyjazd), Garbarnia (dom), GKS Jastrzębie (dom)

Pogoń Siedlce: Hutnik (dom), Siarka (wyjazd), Radunia (dom), Kotwica (wyjazd).