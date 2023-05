Motor i Wisła z licencjami na występy w Fortuna I Lidze, ale pod pewnymi warunkami

Motor otrzymał licencję z nadzorem finansowym, a także infrastrukturalnym. – W ramach nadzoru finansowego klub został zobowiązany do sporządzenia aktualizacji prognozy finansowej. Natomiast nadzór infrastrukturalny wynika z konieczności wykonania pomiarów oświetlenia – poinformowali żółto-biało-niebiescy.

Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy Wisły. Klub z Puław otrzymał zgodę na grę na zapleczu ekstraklasy, ale z nadzorem: finansowym, infrastrukturalnym, a także z zakresu personelu i administracji.

Najbardziej poważny jest ten drugi, bo Duma Powiśla w przypadku awansu nie będzie mogła rozgrywać meczów w roli gospodarza na stadionie MOSiR przy ul. Hanke-Bosaka. Jako obiekt zastępczy wskazano stadion Znicza w Pruszkowie.

Powód? – Nadzór infrastrukturalny nałożono w związku z koniecznością dostosowania obiektu do kryteriów 1 Ligi – kryterium I.16 (system podgrzewania murawy). W przypadku braku działającego systemu do dnia 31 października zobowiązuje klub w ramach nałożonego nadzoru do rozgrywania meczów w roli gospodarza od 15 listopada 2023 roku do 31 marca 2024 roku na stadionie zastępczym w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 – czytamy w komunikacie Wisły.

Komisja ds. licencji klubowych PZPN będzie również monitorować prognozę finansową klubu. Dodatkowo komisja zobowiązała puławian do zawarcia i przesłania umów z personelem określonym kryterium P.13 oraz P.14 tj. SLO (koordynator ds. współpracy z kibicami) i DSLO (asystent. ds. kontaktu z kibicami niepełnosprawnymi).