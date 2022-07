Motor żegna się z bramkarzem, trzech kolejnych zawodników może szukać nowych klubów

Lach w poprzednim sezonie był podstawowym bramkarzem w czwartoligowych rezerwach żółto-biało-niebieskich. Po tym, jak w lecie z lubelskim klubem pożegnali się: Sebastian Madejski i Seweryn Kiełpin 20-latek bronił we wszystkich meczach kontrolnych.

I wydawało się, że to on rozpocznie sezon 2022/2023 jako podstawowy golkiper Motoru. Tymczasem do bramki wskoczył pozyskany z Sygnału Lublin Michał Furman, a dla Lacha zabrakło nawet miejsca wśród rezerwowych. Na ławce usiadł Igor Bartnik. W środę okazało się, że umowa byłego gracza Podlasia Biała Podlaska nie zostanie przedłużona.

Trener Szpyrka i jego asystenci nie widzą z kolei miejsca w pierwszym zespole dla trójki innych graczy. Świeciński i Rak stracili status młodzieżowców, więc z tego względu na pewno byłoby im trudniej o minuty. Kafel to zawodnik z rocznika 2003, który w poprzednich rozgrywkach zagrał tylko kilkanaście minut w ramach meczu Pucharu Polski z Pogonią Siedlce.

Rak uzbierał 11 występów w II lidze, dwa w Pucharze Polski i sporo spotkań w drugim zespole, w których zaliczył siedem trafień. Świeciński został w zimie sprowadzony do Motoru z Elany Toruń i od razu wskoczył do podstawowego składu. Zaliczył 12 występów (11 od początku i siedem od deski do deski), ale w barażach o awans do Fortuna I Ligi spędził na boisku tylko około 10 minut. Co więcej, w finałowym spotkaniu przeciwko Ruchowi Chorzów w ogóle nie pojawił się na murawie.

– Decyzją sztabu szkoleniowego Bartek, Sebastian i Kuba nie są brani pod uwagę do występów w pierwszym zespole. Póki co, żaden z tych piłkarzy nie rozwiązał kontraktu z Motorem, ale jeśli znajdą nowych pracodawców, to na pewno osiągniemy porozumienie – mówi Arkadiusz Onyszko, pełnomocnik zarządu ds. sportowych.

BILETY NA OLIMPIĘ

W najbliższą sobotę o godz. 19 Motor zainauguruje nowy sezon na Arenie Lublin. Rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Olimpia Elbląg. Ruszyła już sprzedaż biletów na to spotkanie. Wejściówki są dostępne w internecie na stronie: bilety.motorlublin.eu oraz w sklepie kibica, który znajduje się w Galerii Olimp (od poniedziałku do piątku w godz. 14-20), a także w całodobowych Lombardach Amsterdam (Plac Dworcowy 4 i ul. Lwowska 6D w Lublinie). Ile w ogóle trzeba zapłacić w tym sezonie za pojedynczą wejściówkę? Normalna kosztuje 25 zł, ulgowa 20 zł, bilet VIP 150 zł, a dzieci w wieku poniżej 13 lat i osoby powyżej 70 roku życia obejrzą mecze z trybun za 5 zł. Cały czas trwa też sprzedaż karnetów. Normalny kosztuje 199 zł, ulgowy 160 zł, karnet dla dzieci poniżej 13 roku życia i osób powyżej 70 lat 40 zł, VIP 1200, a stała wejściówka na sektory H1 i H2 160 zł.