Olimpia Elbląg – Wisła Grupa Azoty Puławy 3:2. Szalona końcówka bez happy endu

Piątkowy mecz rozkręcał się dość powoli, bo w pierwszej połowie kibice zgromadzeni na stadionie w Elblągu nie doczekali się bramek. Zdecydowanie ciekawszy przebieg miała za to druga połowa spotkania. W 54 minucie po dalekim wrzucie piłki z autu futbolówkę przed pole karne wybili obrońcy gości. Tam znajdował się jednak Jan Sienkiewicz i oddał strzał z woleja. Piłka wpadła w kozioł, a następnie znalazła się w bramce Oskara Mielcarza. W kolejnych minutach gospodarze, którzy wyraźnie złapali wiatr w żagle dążyli do podwyższenia wyniku. I choć często w polu karnym puławian było gorąco to mijały kolejne minuty, a wynik się nie zmieniał.

Wisła przetrwała napór miejscowych i w 89 minucie doprowadziła do remisu. Po wybiciu piłki po jednym z dośrodkowań na 25 metrze opanował ją Kamil Kumoch. Puławski pomocnik ładną sztuczka minął doskakującego do niego rywala, a następnie huknął z lewej nogi. Piłka najpierw odbiła się od poprzeczki, a następnie wpadła do siatki Olimpii. Wydawało się, że mecz w Elblągu zakończy się remisem. Tymczasem w trzeciej minucie doliczonego czasu gry po długim wykopie bramkarza gospodarzy fatalny błąd popełnili obrońcy przyjezdnych wykładając piłkę Kamilowi Bartosiowi w sytuacji sam na sam z Mielcarzem ze czego zawodnik gospodarzy skwapliwie skorzystał. Chwilę później było już 3:1. Tym razem po kontrataku na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Michał Kuczałek, a piłka odbiła się rykoszetem od jednego z defensorów Wisły i wpadła do siatki. Puławianie zagrali jednak do końca i w ósmej minucie doliczonego czasu gry wywalczyli rzut karny, który na gola zamienił Dawid Retlewski zmniejszając rozmiary porażki.

Olimpia Elbląg – Wisła Grupa Azoty Puławy 3:2 (0:0)

Bramki: Sienkiewicz (54), Bartoś (90+3), Kuczałek (90+5) – Kumoch (89), Retlewski 90+8-karny).

Olimpia: Witan – Jakubczyk, Kuczałek, Sarnowski, Szczudliński, Stefaniak – Jacenko (77 Bartoś), Jóźwicki (71 Łabecki), Sienkiewicz (85 Kardyś), Famulak – Kozera (77 Żak).

Wisła: Mielcarz – Kaczorowski, Wiech, Seweryś, Pawłas (46 Tkocz) – Kołtański (79 Kaczmarek), Skałecki, Janicki (67 Puton), Bortniczuk (67 Kargulewicz), Nojszewski (67 Klichowicz) – Retlewski.

Żółte kartki: Łabecki, Jakubczyk – Pawłas, Skałecki.

Sędziował: Aleksander Kozieł (Kielce).