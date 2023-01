Stal Rzeszów – Wisła Puławy 1:1. W końcu sparing

Puławianie nie mieli ostatnio szczęścia do pogody i rywali. Najpierw z powodu zasypanego boiska nie udało się zagrać z Górnikiem Łęczna. W minioną środę planowany był mecz z niżej notowanym Mazurem Karczew. Tym razem przeciwnicy odwołali swój przyjazd. W efekcie, dopiero za trzecim podejściem Adrian Paluchowski i spółka pojawili się na boisku.

Rzeszowianie podzielili się na dwie drużyny i w sobotę zagrali dwa sparingi. Najpierw bezbramkowo zremisowali z Sandecją Nowy Sącz. A zespół, w którym znaleźli się: wychowanek MUKS Kraśnik Marcel Kotwica, były zawodnik Górnika Łęczna Kamil Pajnowski i Dominik Marczuk, parę lat temu piłkarz Podlasia Biała Podlaska, zmierzył się właśnie z Dumą Powiśla.

Stal lepiej rozpoczęła zawody i od początku miała przewagę. Dwa razy na bramkę Piotra Zielińskiego uderzał Krzysztof Danielewicz, ale bez powodzenia. Później do głosu zaczęli dochodzić także puławianie, którzy próbowali szczęścia z dystansu. Pomylili się jednak zarówno Maciej Kona, jak i Dawid Retlewski. Efekt? Do przerwy było 0:0, ale był to remis ze wskazaniem na pierwszoligowca.

Druga odsłona? Znowu rozpoczęła się od próby Danielewicza, tym razem z rzutu wolnego. Zieliński był jednak na posterunku i nie dał się zaskoczyć. W 70 minucie wydawało się, że to Wisła obejmie prowadzenie. Dominik Cheba wywalczył rzut karny, a piłkę na „wapnie” ustawił „Paluch”. Doświadczony snajper Dumy Powiśla nie trafił jednak w bramkę i nadal było 0:0. Podopieczni trenera Pawlaka wcale nie załamali się jednak zmarnowaną szansą, bo niedługo później do siatki rywali trafił jeden z zimowych nabytków – Kamil Kargulewicz.

Niestety, nie udało się dowieźć korzystnego wyniku. Szymon Łyczko wyłożył piłkę do Manolo, a Meksykanin dopełnił jedynie formalność i po pięciu minutach doprowadził do remisu. A w końcówce Stal mogła nawet przechylić szalę na swoją stronę. Łyczko przegrał jednak pojedynek z Filipem Rutzem, który w 70 minucie zmienił między słupkami Zielińskiego. Rezultat nie uległ już zmianie.

Trener Pawlak przyglądał się kilku zawodnikom. W tym gronie byli awizowani już wcześniej: Jakub Czajkowski (Legia II Warszawa) oraz Bartosz Bernard (Podbeskidzie Bielsko-Biała). W następny weekend Duma Powiśla ma zagrać z trzecioligowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Stal Rzeszów – Wisła Puławy 1:1 (0:0)

Bramki: Manolo (84) – Kargulewicz (79).

Stal: Bąkowski (46 Bieszczad) – Marczuk, Wrona, Pajnowski, Szczypek (76 Synoś), Danielewicz (78 Plichta), Piotrowski (46 Sadłocha, Mazur), Łyczko, Kądziołka, Kotwica (63 Piotrowski), Manolo.

Wisła, I połowa: Zieliński – Przywara, Gvozdenović, zawodnik testowany, Bernard, Kona, Puton, Kaczmarek, Janicki, Klichowicz, Retlewski. II połowa: Zieliński (70 Rutz) – Cheba, Majewski, Skałecki, Wiech, Janiczek, Ryszka, Czajkowski, Kołtański, Paluchowski, Kargulewicz.

Czerwona kartka: Danielewicz (Stal, 78 min).