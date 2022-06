Stanisław Szpyrka (Motor Lublin): Organizacja, wizja i pomysł spowodują, że wiek nie będzie miał znaczenia

Czy trzeba było pana przekonywać na przenosiny do Motoru Lublin?

– Tak naprawdę sama nazwa klubu robi duże wrażenie. Wydaje mi się, że każdy młody trener zdecydowałby się na prowadzenie takiej drużyny. Wiemy, że klub ma świetnych kibiców i wspaniały stadion. Nie było tutaj zbyt dużych argumentów ze strony właściciela, żeby mnie przekonać, raczej informacja, że moja osoba jest w kręgu zainteresowań. Decyzja była natychmiastowa, że podejmuję się pracy w Motorze. Ogólnie nasze rozmowy były długie, ale dotyczyły: podejścia do zawodników, wizji na drużynę, czy w jaki sposób będę chciał pracować z zawodnikami i jaki mamy cel ukierunkowania zespołu. Bardziej skupiamy się na pracy indywidualnej, żeby rozwijać zawodników i wypracować swój styl. Słyszałem wiele opinii na temat klubu, ale dla mnie praca w piłce zawsze wiąże się z presją i to jest normalne. Trzeba tylko nauczyć się z nią żyć.

Jakie są pierwsze wrażenia po kilku treningach z drużyną?

– Jestem zadowolony z tego co zobaczyłem w Lublinie. Jest niesamowity stadion, który zasługuje na ekstraklasę, a do tego kibice i ludzie wokół klubu. Lublin zasługuje na wyższą ligę. Teraz my musimy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej się przygotować do nowego sezonu. Skupiamy się na codziennych treningach i pracy.

Nie miał pan obaw przed objęciem zespołu z Lublina?

– Nie, bo od zawsze chciałem być trenerem. Ta praca, to dla mnie spełnienie marzeń. Cieszę się, że będę mógł współpracować z takimi zawodnikami i ludźmi. Presja ma nas rozwijać, a nie przeszkadzać.

Kto tak naprawdę podjął decyzję o tym, żeby nie przedłużać kontraktów z kilkoma zawodnikami? Czy te kilka treningów wystarczyło, żeby zdecydować, dla kogo jest miejsce, a dla kogo nie?

– Mogę powiedzieć, że taka decyzja po prostu zapadła, a my skupiamy się na tym co zrobić, żeby teraz wzmocnić kadrę i przygotować zawodników, żeby wpasowali się w nasz system gry. Skupiamy się nad tym co przed nami, a nie na tym, co za nami. Teraz bardzo potrzebne są nam wzmocnienia. I nad pracujemy, chcemy jak najszybciej dokonać transferów i skompletować drużynę, która będzie do naszej dyspozycji podczas sezonu.

Przed wami trudne zadanie, bo czasu na zbudowanie drużyny w lecie nie ma zbyt dużo…

– Na to również nie mamy wpływu. Wiemy, jaki jest teraz okres. I pracujemy nad tym, żeby w tym krótkim czasie, jak najbardziej optymalnie przygotować się do ligi. Na razie mamy dwóch nowych zawodników. Cały czas jest też z nami grono testowanych piłkarzy. Wolimy w pewnych momentach poczekać, żeby decyzja na temat transferów była przemyślana. Żeby nowi zawodnicy pomogli w rozwoju drużyny, potrzeba do tego chłodnej głowy przy podejmowaniu decyzji.

A jak ocenia pan obecny stan kadry zespołu?

– Zawodnicy mają tutaj duży potencjał piłkarski i duże umiejętności indywidualne. Chcemy tak przygotować drużynę, żeby te umiejętności były widoczne na boisku. Do tego trzeba będzie jednak także wkomponować nowych piłkarzy, którzy to wszystko poprawią.

Czy można się spodziewać, że ubytków w kadrze będzie jeszcze więcej? Od dawna mówi się chociażby o Sebastianie Madejskim, a czy w ogóle wiążecie jeszcze przyszłość z Dmitrim Mandricenco?

– Podjęliśmy decyzję o nie przedłużaniu umów z niektórymi zawodnikami, chcieliśmy ich poinformować o tym, jak najszybciej i skupić się na tych, z którymi chcemy dalej współpracować. Nie jest powiedziane, że nie będzie transferów w obydwie strony. Z całą pewnością będą transfery do Motoru, zawodników, którzy mają zwiększyć możliwości w kadrze i sprawić, że drużyna będzie jeszcze bardziej wartościowa. Co do konkretów, to zawodnik z Mołdawii przebywał jeszcze do niedawna poza granicami Polski, a Sebastian Madejski był kontuzjowany, więc ciężko się wypowiadać na te tematy.

A czy był pan zaskoczony, że właściciel Motoru jednak zdecydował się powierzyć rolę trenera tak niedoświadczonemu trenerowi?

– Zaskoczony nie, ale na pewno zadowolony.

A czy dostał pan czas na spokojną pracę, czy jednak od razu będą wymagane określone rezultaty?

– W piłce nożnej nie ma spokoju, tylko presja, a my musimy sobie z tym poradzić.

Co z celem na nowy sezon, można w ogóle powiedzieć, że Motor będzie walczył o awans?

– Na razie naszym celem będzie wygranie najbliższego meczu. Wizja kibiców i klubu jest jednak jednoznaczna. Na razie musimy się jednak, jak najlepiej przygotować.

Młody wiek trenera nie będzie problemem w kontaktach z zawodnikami?

– Każdy trener ma swoją wizję i swoje podeście. Jeżeli zawodnicy zauważą dobrą organizację, wizję i pomysł, to wydaje się, ze wiek nie będzie miał wielkiego znaczenia. Może mieć, ale uważam, że najważniejsze jest to, żeby skupić się na pracy i na wspólnej wizji. A do tego, żeby zawodnicy wiedzieli, w jaki sposób chcemy grać. Najważniejsze, żeby piłkarze ufali sztabowi szkoleniowemu, a trenerzy zawodnikom.

Jaki Motor chce pan widzieć na boisku? Po podpisaniu umowy mówił pan o ofensywnej grze…

– Chcę przede wszystkim widzieć zadowolonych zawodników, którzy najpierw swoją ciężką pracą na treningach, a później podczas meczu pokażą, że w 100 procentach będą walczyć, żeby wygrać każde spotkanie.

Ma pan jakichś trenerów, na których się wzoruje?

– Spoglądam na wielu szkoleniowców, ale nie mam jednej osoby, która byłaby moim autorytetem. Skupiam się na sobie, na zawodnikach i na Motorze Lublin.

Czy można się spodziewać, że zawodnicy z akademii Motoru dostaną teraz poważną szansę?

– Od razu od kiedy rozpocząłem prace w Lublinie na naszych treningach pojawili się utalentowani zawodnicy z akademii i dostaną swoją szansę. Nie mogę obiecać, że na pewno wystąpią w meczach. Dostaną szansę i będą systematycznie z nami trenować, ale to od nich będzie zależało, czy ją wykorzystają.