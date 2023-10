Strzelanina przy Hauke-Bosaka. Wisła Azoty Puławy ratuje punkt w doliczonym czasie gry

Po początkowych, bardzo wyrównanych minutach przewagę optyczną osiągnęło Zagłębie i coraz odważniej zaczęło przedostawać się pod pole karne puławian. W 23 minucie po wrzutce wślizgiem próbował uderzać Szymon Karasiński, ale Oskar Mielcarz nie miał problemów ze złapaniem piłki. Chwilę później okazje miał Patryk Kusztal lecz strzelił niecelnie.

Wisła przetrwała napór gości i w 28 minucie wyszła na prowadzenie. Po dobrym dośrodkowaniu od Kamila Kumocha sprytnie w polu karnym „Miedziowych” zachował się Dawid Retlewski i czubkiem buta umieścił piłkę w siatce gości. Sześć minut później ekipa z Lubina doprowadziła do wyrównania. Do piłki ustawionej około 25 metrów od bramki podszedł Daniel Dudziński i mocnym strzałem pokonał Mielcarza, choć wydaje się, że bramkarz Wisły mógł się nieco lepiej zachować. Stracony gol nie podłamał miejscowych, którzy tuż przed przerwą ponownie prowadzili. Po faulu w polu karnym na Retlewskim sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Mateusz Klichowicz i pewnym strzałem trafił na 2:1.

Druga połowa była jeszcze ciekawsza niż pierwsze 45 minut. W 60 minucie „jedenastkę” wywalczyli goście. Do piłki podszedł Kusztal i choć Mielcarz był bliski obrony jego strzału, to jednak musiał wyciągać piłkę z siatki. W 71 minucie Zagłębie wyszło na prowadzenie. Po ogromnym zamieszaniu i rozpaczliwej interwencji Mielcarza, a potem bloku Karola Noiszewskiego finalnie futbolówkę do siatki wepchnął z bliska Rafał Adamski. Zespół trenera Pirosa nie podłamał się stratą kolejnego gola i do samego końca walczył o korzystny wynik. I te starania przyniosły efekt w 90 minucie kiedy przytomnie w „szesnastce” przyjezdnych zachował się Retlewski. Ustrzelił dublet i uratował punkt dla swojej drużyny.

Wisła Grupa Azoty Puławy – Zagłębie II Lubin 3:3 (2:1)

Bramki: Retlewski (29, 90), Klichowicz (44-karny) – Dudziński 34, Kusztal (60-karny), Rafał Adamski (71).

Wisła: Mielcarz – Flak, Noiszewski, Wiech, Kaczorowski (80 Tkocz) – Kołtański (72 Nojszewski), Skałecki (80 Przywara), Puton, Kumoch (72 Janicki), Klichowicz (72 Pawłas) – Retlewski.

Zagłębie II: Matys – Kolan, Sochań, Lepczyński, Karasiński – Masiak (61 Adamski, 86 Orlikowski), Kizyma, Terlecki, Dudziński, Kruszelnicki – Kusztal (77 Szafranek).

Żółte kartki: Puton, Noiszewski, Klichowicz, Retlewski, Skałecki, Flak, Kołtański, Wiech - Lepczyński, Dudziński.

Sędziował: Damian Krumplewski (Olsztyn).