Szok w Olsztynie. Wisła Grupa Azoty rozbiła Stomil w 18 minut!

(fot. KS Wisła Puławy)

W sobotę wszyscy skazywali Dumę Powiśla na pożarcie. Trudno się jednak dziwić, bo Wisła Grupa Azoty pojechała do Olsztyna na mecz z niepokonanym w tym roku Stomilem. I w 18 minut rozprawiła się z czołowym zespołem eWinner II ligi zdobywając trzy gole. I właśnie wynikiem 0:3 zakończyły się zawody. A to oznacza, że puławianie wrócili do strefy barażowej i po raz kolejny wypchnęli z niej Motor Lublin.

