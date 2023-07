Udana inauguracja w Puławach. Wisła Grupa Azoty lepsza od Chojniczanki

Przed pierwszym gwizdkiem Krystian Puton wyjaśniał nam, że nawet dla piłkarzy Dumy Powiśla nowy sezon jest wielką niewiadomą. – Zmian było naprawdę sporo, a czasu bardzo mało. Nowi zawodnicy moim zdaniem szybko wkomponowali się jednak do składu. Jak zwykle wszystko zweryfikuje jednak boisko – zapowiadał Puton.

Na razie boisko potwierdza, że z Wisłą jest całkiem nieźle. Na dzień dobry w Puławach pojawił się w końcu spadkowicz z Fortuna I ligi, który typowany jest do czołowych lokat w lidze. A mimo to gospodarze rozegrali całkiem niezłe zawody, a co najważniejsze zgarnęli trzy punkty.

Od początku drużyna Michała Pirosa była aktywniejsza, a szybko groźny strzał zza pola karnego oddał Mateusz Klichowicz. Nieznacznie się jednak pomylił. Niedługo później świetnie z dystansu huknął Kamil Kargulewicz. Tym razem na posterunku był jednak bramkarz rywali, który zdołał odbić piłkę na rzut rożny. Goście odpowiedzieli po akcji: Piotra Giela i Tomasza Mikołajczaka jednak ten drugi „główkował” nad bramką. Ten sam duet po dwóch kwadransach znowu wystąpił w rolach głównych i wydawało się, że będzie 0:1, ale Mikołajczak ponownie spudłował, a puławianie mogli głęboko odetchnąć.

Później była seria rzutów rożnych dla miejscowych, ale tak naprawdę niewiele z tego wyniknęło. Efekt? Do przerwy było 0:0. Goście mogli rozpocząć drugą połowę od mocnego uderzenia. Wydawało się, że po podaniu od Giela bardzo dobrą okazję będzie miał Peter Kolesar. Słowak źle przyjął jednak piłkę i piłkarze z Chojnic musieli obejść się smakiem.

A od 57 minuty na prowadzeniu była drużyna trenera Pirosa. Po błędzie defensywy rywali futbolówkę przejął Krystian Putom, po chwili wpadł w pole karne i idealnie przymierzył do siatki. Kolejne fragmenty? Duma Powiśla mogła pójść za ciosem, a groźne strzały oddali: Przemysław Skałecki po rzucie rożnym i Damian Kołtański. Ciągle było jednak 1:0. Ostatnie 10 minut w drużynie przyjezdnych zagrał też… Dominik Banach. Były „Wiślak” dzień przed meczem trafił do Chojniczanki na zasadzie wypożyczenia z Radomiaka. Zespół Krzysztofa Brede walczył jeszcze o wyrównanie i chociaż kilka razy w polu karnym Oskara Mielcarza robiło się gorąco, to wynik nie uległ już zmianie.

Wisła Grupa Azoty Puławy – Chojniczanka Chojnice 1:0 (0:0)

Bramka: Puton (58).

Wisła: Mielcarz – Kaczorowski, Wiech, Noiszewski, Pavlas (46 Przywara), Skałecki (82 Kumoch), Puton, Kargulewicz (90 Janicki), Kołtański (90 Nojszewski), Klichowicz, Retlewski (67 Bortniczuk).

Chojniczanka: Primel – Golak, Boczek, Szczytniewski, Paprzycki (90 Prałat), Borysiuk (80 Nowacki), Szczepanek (81 Korczyc), Raburski, Kolesar (80 Banach), Mikołajczak (79 Kozina), Giel.

Żółte kartki: Noiszewski, Skałecki, Piros (trener), Klichowicz – Boczek.

Sędziował: Damian Gawęcki (Kielce).