Wisła Grupa Azoty gra dalej w Fortuna Pucharze Polski

Rywalizacja dwóch drugoligowców, którzy dość udanie zaczęli ten sezon zapowiadała się bardzo ciekawie. Wiślacy pierwszą dogodną okazję mieli po kontrataku w ósmej minucie, ale strzał Janusza Nojszewskiego okazał się minimalnie niecelny. Chwilę później szczęścia próbował Kacper Szymanek, ale bramkarz Hutnika spisał się bez zarzutu. Po pół godzinie gry szansę miał Kacper Kaczorowski, ale i tym razem górą był golkiper z Krakowa i pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

W 57 minucie gospodarze powinni prowadzić, ale Kaczorowski z bliska zamiast trafić do siatki strzelił w bramkarza. W 71 minucie „Duma Powiśla” dopięła jednak swego po strzale Karola Noiszewskiego. Zespół trenera Pirosa po objęciu prowadzenia nie cofnął się lecz szukał kolejnej bramki. Ta sztuka udała się w doliczonym czasie gry kiedy wynik spotkania ustalił Robert Janicki i przypieczętował awans puławian do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski.

– Celem był awans do pierwszej rudny Fortuna Pucharu Polski i został osiągnięty choć skład mógłby wskazywać co innego. Jednak wiara i głębia składu pokazała, że potrafimy rywalizować z rywalem z naszej ligi, który co prawda również zagrał w nieco zmienionym ustawieniu. Stworzyliśmy sobie więcej sytuacji od Hutnika i teraz chcielibyśmy wylosować medialnego i mocnego przeciwnika, który zagości u nas w Puławach – powiedział po spotkaniu Michał Piros, trener Wisły. – Fajnie byłoby trafić na kogoś z PKO BP Ekstraklasy – dodał szkoleniowiec „Dumy Powiśla”.

Wisła swojego rywala w Fortuna Pucharze Polski pozna 11 sierpnia. Natomiast dwa dni później puławianie zagrają kolejny mecz o punkty. W niedzielę ich rywalem będzie drużyna Stomilu Olsztyn. Początek spotkania w Puławach zaplanowano na godzinę 17.

PIŁKARSKI FORTUNA PUCHAR POLSKI

Wisła Grupa Azoty Puławy – Hutnik Kraków 2:0 (0:0)

Bramki: Noiszewski (71), Janicki (90)

Wisła: Łakota – Przywara, Noiszewski, Seweryś, Kaczorowski – Kumoch (67 Puton), Janicki, Szymanek (75 Skałecki) – Nojszewski (67 Pavlas), Kołtański (67 Kargulewicz), Bortniczuk (90 Retlewski).

Hutnik: Kaczorowski – Chmiel (82 Wróbel), Wenger, Głogowski, Jania (82 Kieliś) – Lelek (63 Rakels), Hoyo-Kowalski, Budziński, Ikwuka (64 Głogowski), Szablowski (64 Zawadzki) – Świątek.

Żółte kartki: Bortniczuk, Noiszewski, Pavlas – Hoyo-Kowalski, Ikwuka, Kielin, Zawadzki.

Sędziował: Aleksander Kozieł (Kielce)