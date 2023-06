Wisła Grupa Azoty gra o finał baraży ze Stomilem w Olsztynie. Powtórka z maja mile widziana

Zabierasz prowiant na wakacyjną wyprawę? Tego nie może zabraknąć w Twojej kuchni!

Bez względu na to, czy wybierasz się na rodzinną wyprawę rowerową, czy na samotny weekend przetrwania w środku lasu – musisz zabrać za sobą prowiant. Zarówno orzeźwiająca woda, kwaśna lemoniada, świeże bułki z pomidorem, jak i smakowite sałatki owocowe wymagają odpowiedniego futerału. To on zabezpieczy żywność przed wylaniem i wysypaniem i to dzięki niemu każdy łyk wody będzie naprawdę orzeźwiający! Zatem, jeśli planujesz wakacje, szalone wyprawy, rodzinne wycieczki – koniecznie sprawdź, czego nie może zabraknąć w Twojej kuchni!