Wisła Grupa Azoty nadal się wzmacnia

Zanim doszło do środowego sparingu klub z Puław poinformował o wzmocnieniach. Najpierw ogłoszono, że nowym zawodnikiem „Dumy Powiśla” został Karol Noiszewski. Środkowy obrońca to wychowanek MOSiR-u Mińśk Mazowiecki, z którego przeniósł się do Mazovii, by następnie trafić do wówczas pierwszoligowego Rakowa Częstochowa. Przez kolejne sezony był zawodnikiem Znicza Pruszków, Skry Częstochowa oraz rezerw Legii Warszawa. Wiosną występował w barwach Siarki Tarnobrzeg, a na poziomie drugiej ligi rozegrał w sumie 74 spotkania, zdobywając cztery bramki. Umowę w Wisłą Noiszewski podpisał do 30 czerwca 2025 roku.

Kolejnym wzmocnieniem drugoligowca został Kamil Kumoch wiążąc się umową o rok krótszą od Noiszewskiego, ale z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Kumoch wmłodzieżowej piłce występował on w takich klubach jak Broń Radom czy Legia Warszawa, grając w Centralnej Lidze Juniorów. Następnie trafił do Motoru Lublin, w którym na poziomie drugiej ligi rozegrał 28 meczów. Sezon 2021/2022 spędził w Broni Radom będąc jednym z kluczowych zawodników, natomiast przez miniony rok był piłkarzem Legionovii Legionowo. W klubie spod Warszawy zagrał w 32 spotkaniach, niemalże w każdym starciu wychodząc w pierwszej jedenastce.

W środę późnym popołudniem podopieczni trenera Michała Pirosa zagrali pierwszy w letnim okresie przygotowawczym mecz kontrolny. Puławianie w Siedlcach zmierzyli się z MFK Karvina – beniaminkiem czeskiej ekstraklasy. Spotkanie mogło bardzo dobrze zacząć się dla Wisły, ale w czwartej minucie Mateusz Klichowicz nie wykorzystał rzutu karnego. W odpowiedzi w 11 minucie dla rywali trafił Aboubacar Traore, ale cztery minuty później wyrównał Kamil Kargulewicz. Puławianie objęli prowadzenie po pół godzinie gry za sprawą Dawida Retlewskiego, ale na kwadrans przed końcem do remisu doprowadził Lucky Ezeh.

Wisła Puławy – MFK Karvina 2:2 (2:1)

Bramki: Kargulewicz (15), Retlewski (30) – A. Traore (11), Ezeh (75).

Wisła: Mielcarz (46 Kołotyło) – Kaczorowski (46 Przywara), Wiech, Noiszewski, Cheba (46 Olszewski) – Kargulewicz (46 zawodnik testowany), Kumoch, Skałecki, Kołtański, Klichowicz – Retlewski (31 zawodnik testowany).

Karvina: Neuman (46 Mrozek) – Hosek, Bederka (65 Kauan), Kauan (46 Krcik), Antovski (46 K. Vinicius) - Mikus, A. Traore, Moses, Malek (46 Ezeh), Rezek (65 Antovski) – AKinyemi (46 Franko).