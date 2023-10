Wisła Grupa Azoty Puławy bez punktów w starciu ze spadkowiczem

Jeśli przed meczem pod Jasną Górą, któryś z kibiców Wisły spojrzał w tabelę, to miał prawo spodziewać się zaciętego, ale ciężkiego dla ekipy z Puław spotkania. Styl gry Skry opiera się bowiem na bardzo dobrze zorganizowanej defensywie na czym często cierpiał atak. Spadkowicz z Fortuna I Ligi przed meczem z Wisłą stracił bowiem tylko dziewięć bramek, ale i zaledwie tyle samo strzelił.

Przebieg piątkowego meczu zadał jednak całkowity kłam powyższym statystykom. Po wyrównanym początku inicjatywę na murawie przejęli goście i w 37 minucie Piotr Nocoń przymierzył z dystansu i pokonał Oskara Mielcarza. Zdobyty gol napędził gospodarzy, którzy dwie minuty później podwoili prowadzenie po strzale Przemysława Sajdaka. To nie był jednak koniec strzeleckich popisów Skry. W doliczonym czasie pierwszej połowy goście dopuścili się faulu we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Olivier Wypart.

Po zmianie stron Wisła próbowała zdobyć gola, który przywróciłby ich nadzieje na wywalczenie chociażby remisu. Jednak to miejscowi zadali jeszcze jeden cios. W 75 minucie po raz drugi tego wieczora do siatki trafił Sajdak i stało się jasne, że Wisła tego meczu nie wygra. Puławianie zagrali jednak do końca i w 88 minucie Dawid Retlewski zdołal zmniejszyć rozmiary porażki na 1:4.

W następnej kolejce, już w najbliższy piątek, zespół trenera Pirosa zagra u siebie z walczącą o czołowe lokaty Radunią Stężyca.

Skra Częstochowa – Wisła Grupa Azoty Puławy 4:1 (3:0)

Bramki: Nocoń (37),Sajdak (39, 75), Wypar 45-rzut karny) – Retlewski (88).

Skra: Szymkowiak – Kubik (72 Wojciechowski), Kucharczyk, Bartosiak (77 Mesjasz), Wypart, Winciersz – Sajdak, Kołodziejczyk (54 Ciućka), Łabojko, Nocoń (73 Niedbała) – Wojtyra (55 Grzelka).

Wisła: Mielcarz – Janicki (46 Kumoch), Retlewski, Pavlas (46 Bortniczuk), Wiech, Kołtański (77 Szymanek), Kargulewicz (46 Kaczmarek), Tkocz, Kaczorowski, Skałecki (63 Puton), Flak.

Żółte kartki: Wojtyra, Kołodziejczyk – Janicki, Kołtański, Tkocz.

Sędziował: Szymon Łężny (Kluczbork).