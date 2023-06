Wisła Grupa Azoty Puławy ma nowego zawodnika

Pierwsze zajęcia miały charakter wprowadzający. Wzięło w nich udział 25 piłkarzy, w tym zawodnicy testowani. W początkowym okresie przygotowawczym w Puławach odbywać się będą testy motoryczne, a pierwszy, wprowadzający mikrocykl zostanie zakończony grą wewnętrzną.

Klub pracuje nad budową zespołu na kolejne rozgrywki. Z Wisłą w ostatnim czasie rozstali się: Bartosz Bernard, Wojciech Błystko (został już zawonikiem Znicza Pruszków), Jakub Czajkowski, Maciej Kona, Robert Majewski, Marcin Ryszka oraz bramkarze Błażej Sapielak i Piotr Zieliński. Umowę z zespołem z Puław przedłużył natomiast Przemysław Skałecki. Kontrakt „Skały” został przedłużony o kolejny rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Natomiast pierwszym letnim wzmocnieniem Wisły został Bartosz Rymek, który przenosi się do „Dumy Powiśla” z Legionovii Legionowo. 24-latek to pomocnik z inklinacjami ofensywnymi. Pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w rezerwach Legii Warszawa, skąd przeniósł się później do Lechii Tomaszów Mazowiecki, a następnie do Motoru Lublin. W sezonie 2020/2021 trafił do Pogoni Siedlce, w której rozegrał 34 spotkania na poziomie II ligi. Przez ostatnie półtora roku był piłkarzem Legionovii. W 44 meczach zdobył 11 bramek i zanotował 15 asyst.

Rymek podpisał roczny kontrakt z możliwością jego przedłużenia o kolejny sezon.