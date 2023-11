Wisła Grupa Azoty Puławy wciąż bez zwycięstwa

Pierwsza połowa meczu w Łodzi nie przyniosła bramek. Gra toczyła się głównie w środku pola, a oba zespoły często uciekały się do fauli.

Zdecydowanie ciekawiej było po zmianie stron. W 63 minucie Maksymilian Tkocz sfaulował we własnym polu karnym Łukasza Dynela i sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Oskar Koprowski i pewnym strzałem dał prowadzenie łódzkiej młodzieży. Chwilę później sytuacja „Dumy Powiśla” zrobiła się jeszcze trudniejsza, bo drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Tkocz i przedwcześnie udał się do szatni. W 74 minucie Dynel skierował piłkę do bramki Wisły, ale sędzia nie uznał jej ze względu na spalonego.

W 78 minucie groźnie z rzutu rożnego centrował Mateusz Klichowicz, ale żaden z jego kolegów nie zdołał dojść do piłki lecącej wzdłuż bramki rywali. Sześć minut później Wiślacy wyrównali. Piłkę w narożniku pola karnego otrzymał pozostawiony bez opieki Kamil Korgulewicz i niewiele się zastanawiając oddał strzał na bramkę. Poważny błąd popełnił bramkarz łodzian i piłka wpadła do bramki gospodarzy. W odpowiedzi kapitalną szansę na gola miał Koprowski, ale jego strzał głową z pięciu metrów nieznacznie minął bramkę „Dumy Powiśla”. Chwilę później młodzi piłkarze ŁKS oddali trzy strzały w przeciągu kilku sekund. Najpierw piłka trafiła w poprzeczkę, a potem świetną interwencją popisał się Łakota. Natomiast przy trzecim strzale gospodarzy piłkę lecącą do bramki ręką zatrzymał Danian Pawłas i arbiter podyktował drugą „jedenastkę” dla miejscowych. Jej pewnym wykonawcą okazał się Koprowski i trzy punkty zostały w Łodzi.

W następnej kolejce puławianie zagrają na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola. Dla puławian będzie to ostatnie spotkanie w 2023 roku.

ŁKS II Łódź – Wisła Grupa Azoty Puławy 2:1 (0:0)

Bramki: Koprowski (64-karny. 90-karny) – Kargulewicz (84).

ŁKS II: Kucharski – Bąkowicz, Pawłowski, Koprowski, Radziński – Zając, Małachowski (46 Lorenc), Kuźma (86 Kamon), Goncalves (62 Dynel), Glapka (61 Młynarczyk) – Balongo (79 Sławiński).

Wisła: Łakota – Przywara, Seweryś, Tkocz, Pawłas – Nojszewski (79 Szymanek), Puton, Kumoch (70 Gałązka), Janicki (70 Kołtański), Klichowicz – Retlewski (79 Kargulewicz).

Żółte kartki: Zając, Goncalves, Kuźma, Młynarczyk, Sławiński – Puton, Tkocz.

Czerwona kartka: Maksymilian Tkocz (66-za drugą żółtą).

Sędziował: Aleksander Borowiak (Poznań).