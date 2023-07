Wisła Grupa Azoty wygrała próbę generalną przed ligą. "Kadra jeszcze nie jest zamknięta"

W pierwszej połowie to piłkarze trenera Michała Pirosa przeważali. Mieli też kilka okazji na gole. Mateusz Klichowicz czy Damian Kołtański nie potrafili jednak wpakować piłki do siatki. W efekcie, do przerwy było 0:0. W drugiej odsłonie kibice w Puławach wreszcie doczekali się bramek.

Najpierw jeden z trzech testowanych zawodników otworzył wynik, a w samej końcówce rezultat ustalił jeden z letnich nabytków Dumy Powiśla – Kacper Kaczorowski.

– Za sparingi punktów nie dają. Można wygrać wszystkie i nie ma to przełożenia na ligę, działa to też odwrotnie. Łatwiej przychodzi się do pracy w poniedziałek, jeżeli ten mecz się wygrało – mówi Michał Piros, trener Wisły. I przyznaje, że kadra jego zespołu na pewno nie jest jeszcze zamknięta.

– Mamy troszkę drobnych urazów, a kadra nie jest skompletowana, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest zamknięta. Potrzebujemy cały czas nowych ludzi. To co trenowaliśmy w tygodniu, w dużych fragmentach było widoczne. Jesteśmy zadowoleni, ale cały czas wiemy, że jest dużo pracy nad nowymi rzeczami i nad tymi, które wyglądały źle w sobotę. Jesteśmy po trzecim sparingu i już ostatnim, więc czasu jest mało. Nie ma co jednak rozkładać rąk, trzeba systematycznie cegiełkę po cegiełce dokładać, starać się, żeby gra była coraz lepsza i bardziej płynna oraz żeby mieć coraz większą kontrolę nad meczem – przekonuje opiekun ekipy z Puław.

Kolejne transfery powinny dojść do skutku w najbliższych dniach. W poprzednich sparingach grali chociażby: Bartłomiej Olszewski (Stal Stalowa Wola) czy Artur Amroziński (Lechia Tomaszów Mazowiecki). – Mam nadzieję, że na dniach dołączą zawodnicy, z którymi jesteśmy w kontakcie, pozostały sprawy kosmetyczne, szkoda, że dołączą tak późno. Musimy jednak zaakceptować sytuację, zmierzyć się z nią i starać się jak najlepiej przygotować do meczu z Chojniczanką – wyjaśnia trener Piros.

Inauguracja sezonu 2023/2024 nastąpi już w najbliższą sobotę. Krystian Puton i jego koledzy na dzień dobry zmierzą się u siebie z Chojniczanką Chojnice. Spotkanie zaplanowano na godz. 18.

Wisła Grupa Azoty Puławy – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2:0 (0:0)

Bramki: zawodnik testowany (79), Kaczorowski (90).

Wisła: Mielcarz – Kaczorowski, Wiech, zawodnik testowany, Pavlas, Skałecki, Klichowicz, Kołtański, Kargulewicz, Puton (60 Szymanek), Retlewski oraz Noiszewski, Przywara, Janicki, Kaczmarek, Kumoch, Szymanek, Wlaźlik i dwóch zawodników testowanych.

KSZO: Kot – Domagała, Jarzynka, Mężyk, Kołoczek, Orlik, Kafel, zawodnik testowany, Nawrot, Lipka, Zimnicki oraz Potocki, Kołoczek, Mazurek, Mężyk, Zięba, Brągiel, Zdyb i czterech zawodników testowanych.