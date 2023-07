Wisła Grupa Azoty zaczyna sezon od meczu z Chojniczanką. Jedna wielka niewiadoma

W drużynie z Puław nie ma już wielu ważnych postaci. Przede wszystkim najlepszego strzelca Adriana Paluchowskiego, który przeniósł się do trzecioligowej Avii Świdnik. Nowe kluby mają także: Wojciech Błyszko, Maciej Kona, Marcin Ryszka, a także bramkarze: Piotr Zieliński oraz Błażej Sapielak.

W ich miejsce trener Piros ściągnął do Wisły kilku dobrze znanych sobie zawodników, których prowadził w Legionovii: Bartosza Rymka, Kamila Kumocha i Kacpra Kaczorowskiego. Między słupkami pojawił się Oskar Mielcarz, czyli syn Macieja Mielcarza, kiedyś bramkarza Amiki Wronki, Korony Kielce czy Widzewa Łódź. Obronę wzmocnił za to Karol Noiszewski, który poprzedni sezon spędził: w rezerwach Legii Warszawa (16 meczów) i drugoligowej Siarce Tarnobrzeg (10 spotkań).

Na co będzie stać nową Wisłę? – Na pewno ten sezon to dla nas samych duża niewiadoma – przyznaje Krystian Puton. – Okres przygotowawczy był bardzo krótki, ale pracowaliśmy solidnie. Było dużo zajęć zarówno motorycznych, jak i taktycznych. Na ile się dało nowi trenerzy wszystko skumulowali. Uważam, że zawodnicy, którzy się u nas pojawili dobrze się wpasowali w zespół, ale jak zawsze wszystko zweryfikuje liga. My jesteśmy dobrej myśli. Z drugiej strony wiadomo, że jak zmian jest aż tak dużo, to zawsze trzeba trochę czasu – dodaje pomocnik Dumy Powiśla.

Pierwszym rywalem Wisły będzie spadkowicz z Fortuna I Ligi – Chojniczanka. A w Chojnicach też w ostatnich tygodniach działo się sporo, ruch w drużynie był nawet większy niż w Puławach. Zarówno w rubryce ubyli, jak i przybyli jest po kilkanaście nazwisk. W tej pierwszej pojawili się chociażby… Ariel Borysiuk czy Piotr Giel. A nowe kluby mają: Kamil Mazek, Filip Karbowy, David Niepsuj, Patryk Tuszyński czy Sam van Huffel.

– Spadkowicz przeważnie jest w gronie faworytów i na pewno na papierze skład Chojniczanki wygląda nieźle. Jest trochę doświadczenia, ciekawie transfery, jak chociażby Ariel Borysiuk. Na pewno to będzie mocny i niewygodny rywal, ale może to i lepiej, że już na początek takiego dostaniemy? Na pewno fajne wyzwanie przed nami – zapewnia Krystian Puton.

I przyznaje, że w szatni nie było jeszcze rozmów o żadnym konkretnym celu na nowy sezon. – Zupełnie na ten temat nie gadaliśmy. Myślę, że około piątej kolejki będzie można powiedzieć coś więcej. Zobaczymy, w którym miejscu tabeli będziemy się wtedy znajdowali – wyjaśnia zawodnik Wisły.

WISŁA GRUPA AZOTY PUŁAWY

Adres: Hanke-Bosaka 1, 24-100 Puławy. Telefon: (81) 470 49 09. Strona internetowa: kswislapulawy.pl (oficjalna) i wislapulawy.pl (strona kibiców). Adres email: sekretariat@kswislapulawy.pl. Rok Założenia: 1923. Pojemność stadionu: 4418. Prezes: Piotr Owczarzak. Dyrektor sportowy: Kamil Dylda. Trener: Michał Piros. Asystenci: Maciej Soroka i Michael Chojnicki. Trener bramkarzy: Paweł Mucha. Analityk: Adrian Kędzierski. Fizjoterapeuta: Marcin Gorecki. Kierownik drużyny: Piotr Grabarz.

KADRA DRUŻYNY

Bramkarze: Oskar Mielcarz (04) * Filip Rutz (05).

Obrońcy: Dominik Cheba (96) * Kacper Kaczorowski (2000) * Karol Noiszewski (99) * Danian Pawłas (2000) * Oskar Przywara (03) * Łukasz Wiech (97).

Pomocnicy: Adam Gałązka (05) * Robert Janicki (97) * Mateusz Kaczmarek (03) * Kamil Kargulewicz (2000) * Damian Kołtański (2003) * Kamil Kumoch (2000) * Janusz Nojszewski (03) * Krystian Puton (92) * Bartosz Rymek (99) * Kacper Szymanek (05).

Napastnicy: Maciej Bortniczuk (01), Dawid Retlewski (92) * Jakub Wlaźlik (05).

Przybyli: Kamil Kumoch, Bartosz Rymek, Kacper Kaczorowski (wszyscy Legionovia Legionowo), Kacper Kołotyło (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski, powrót z wypożyczenia), Oskar Mielcarz (Śląsk Wrocław), Karol Noiszewski (Siarka Tarnobrzeg), Janusz Nojszewski (Kotwica Kołobrzeg), Danian Pawłas (AO Proodeftiki Neolea), Maciej Bortniczuk (Jagiellonia Białystok).

Ubyli: Dominik Banach (Radomiak), Bartosz Bernard (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Wojciech Błyszko (Znicz Pruszków), Jakub Czajkowski (GKS Tychy), Maciej Kona (Zawisza Bydgoszcz), Robert Majewski (Pogoń Siedlce), Adrian Paluchowski (Avia Świdnik), Bojan Gvozdenović, Marcin Ryszka (obaj szukają klubów), Błażej Sapielak (Wieczysta Kraków), Piotr Zieliński (Wisła Płock).