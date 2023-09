Wisła Grupa Azoty znowu nie wykorzystała gry w przewadze

Od pierwszego gwizdka puławianie starali się atakować, a goście byli skupieni na defensywie. O tym, że taktyka rywali na pewno się nie zmieni wszyscy byli pewni w 36 minucie.

Wówczas Dawid Wolny po brutalnym faulu na Krystianie Putonie od razu obejrzał czerwoną kartkę. Efekt? Polonia musiała jeszcze mocniej „okopać” się na swojej połowie, a Duma Powiśla do końca pierwszej części spotkania biła głową w mur.

W drugiej odsłonie gospodarze mogli się pokusić o gola, ale zmarnowali kilka dobrych okazji. Pudłowali: Maciej Bortniczuk, Przemysław Skałecki czy Robert Janicki. Swoją okazję mieli też piłkarze z Bytomia, a konkretnie Daniel Ściślak, po którego próbie z rzutu wolnego Wisłę uratował słupek. W końcówce po akcji rezerwowych: Mateusza Kaczmarka i Kamila Kumocha ten drugi również nie potrafił wpakować piłki do siatki i kibice w Puławach musieli zadowolić się remisem.

– Jesteśmy rozczarowani, bo to drugi mecz w tym sezonie, kiedy gramy z przewagą jednego zawodnika. Tym razem ten czas był jeszcze dłuższy. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć i nie unikać odpowiedzialności, że nie daliśmy rady. Graliśmy zbyt nerwowo, kiedy otwieraliśmy sobie przestrzeń w bocznych sektorach, to piłki nie były odpowiednio dostarczane. A kiedy były, to Polonia dobrze broniła pola karnego i tej trzeciej tercji. W drugiej połowie stworzyliśmy sobie cztery dogodne sytuacje i chcąc wygrywać mecze, musimy te sytuacje zamieniać na gole. Tego nie zrobiliśmy i dlatego jest duże rozczarowanie – ocenia Michał Piros, trener Dumy Powiśla.

Wisła Grupa Azoty Puławy – Polonia Bytom 0:0

Wisła: Mielcarz – Kaczorowski, Wiech, Seweryś, Pavlas, Kołtański (64 Kargulewicz), Skałecki, Puton (64 Kumoch), Janicki (83, Klichowicz), Nojszewski (76 Kaczmarek), Bortniczuk.

Polonia: Mirus – Budzik, Bedronka, Piekarski, Zejdler, Stefański (71 Ochwat), Konieczny, Piontek (46 Szmigiel), Ściślak (88 Krzemień), Andrzejczak (42 Żagiel), Wolny.

Żółte kartki: Kołtański, Skałecki – Mirus, Zejdler.

Czerwona kartka: Dawid Wolny (Polonia, 36 min, Polonia, za faul).

Sędziował: Radosław Trochimiuk (Ciechanów).