Wisła Puławy ma nowego młodzieżowca

Flak to obrońca z rocznika 2002, co oznacza, że nadal ma status młodzieżowca. Urodził się w niemieckim Bielefeld, ale jest wychowankiem OKS Olesno. Później szybko przeniósł się do Górnika Zabrze, którego barwy reprezentował w latach 2017-2021. W rezerwach tego klubu zadebiutował w 2019 roku.

Na swoim koncie ma udział w zgrupowaniach reprezentacji Polski do lat 13. Z Górnikiem świetnie radził sobie także w Centralnej Lidze Juniorów U-18. W sezonie 2019/2020 to właśnie jego dwie bramki przy okazji meczu z Lechem Poznań pozwoliły ekipie z Zabrza pokonać „Kolejorza” 2:1, a w końcowym rozrachunku wygrać te rozgrywki.

Obecny sezon nastolatek rozpoczął za to na wypożyczeniu w Sokole Ostróda. W ostatniej drużynie II ligi zaliczył 20 występów ligowych i dwa w Pucharze Polski. Aż 20 z nich zaczynał w podstawowym składzie, a tylko dwukrotnie pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych.

– Bardzo się cieszę, że pojawiła się oferta z Puław. Będę się starał wywalczyć miejsce w pierwszym składzie i pomóc drużynie osiągnąć stawiane przed nią cele – mówi Jan Flak cytowany przez klubowy portal Wisły.