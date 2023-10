Źle zaczęli, świetnie skończyli. Wisła Grupa Azoty Puławy wreszcie zwycięska

Ostatnia drużyna w tabeli zabrała Avii Świdnik wszystkie punkty. „Sędzia się nie popisał”

Kiedy lider gra z ostatnim zespołem w tabeli, to faworyt może być tylko jeden. Niestety, Avia Świdnik nie sprostała Karpatom Krosno i to goście wracali do domu z trzema punktami po wygranej 1:0. Dla żółto-niebieskich to czwarta porażka w sezonie.