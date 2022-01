Avia Świdnik – Granit Bychawa 4:0. Nowy napastnik już strzela

Strug to wychowanek Avii, który już w sezonie 2014/2015 debiutował na poziomie III ligi. Później grał kilka lat w Piaskovii Piaski, ale do żółto-niebieskich wrócił w rozgrywkach 2018/2019, kiedy zaliczył 15 występów i zdobył jednego gola. Kolejne lata spędził w Granicie Bychawa.

I zwłaszcza w ostatnich miesiącach pokazał się z bardzo dobrej strony. Zapisał na swoim koncie aż 21 bramek w Hummel IV lidze i większość naszych trzecioligowców była zainteresowana sprowadzeniem 25-latka. Strug rozpoczął przygotowania z Chełmianką, a zawodnik byłby też mile widziany przede wszystkim w Tomasovii Tomaszów Lubelski. Szybko zdecydował się jednak na powrót do Świdnika.

W sobotę wystąpił w sparingu z… Granitem i dwa razy wpisał się na listę strzelców w starciu z byłymi kolegami. Wszystko wskazuje na to, że na wiosnę ponownie założy koszulkę Avii.

Jak wypadła drużyna trenera Mierzejewskiego w tym pierwszym meczu kontrolnym? Do przerwy prowadziła 1:0 po trafieniu Tomasza Zająca. Po zmianie stron dwa gole dorzucił właśnie Strug, a jednego Bartłomiej Poleszak. I ostatecznie trzecioligowiec w dobrym stylu pokonał rywali 4:0.

– Były dobre fragmenty i na pewno kilka kolejnych sytuacji, żeby wynik był wyższy. Prawdę mówiąc powinniśmy wykorzystać jeszcze kilka szans. W tym okresie, zwłaszcza na samym początku przygotowań trudno jednak wymagać wysokiego poziomu skuteczności. Ważne, że te okazje się pojawiły. Mieliśmy troszkę problemów z boiskiem, bo zalegał śnieg, ale myślę, że całkiem nieźlesobie poradziliśmy i to spotkanie można zapisać na plus – zapewnia popularny „Mierzej”.

W sparingu wzięło udział jeszcze dwóch nowych zawodników. To Maciej Misiurek, który ostatnio był na wypożyczeniu w Powiślaku Końskowola. – To nasz zawodnik i na razie mu się przyglądamy – dodaje trener Mierzejewski. Cały mecz rozegrał też testowany stoper, ale raczej nie dostanie już drugiej szansy i szkoleniowiec w najbliższym czasie będzie sprawdzał innych zawodników. Dwóch młodych graczy ma się pojawić już w poniedziałek. Obaj ostatnio występowali w czwartoligowych rezerwach Górnika Łęczna. To: Paweł Perdun i Kacper Kocyła. Ten pierwszy jest zawodnikiem ofensywnym z rocznika 2004. Drugi występuje w defensywie i jest rok młodszy.

Jeżeli chodzi o nieobecnych podczas meczu z Granitem, to w ekipie żółto-niebieskich brakowało: Andrzeja Sobieszczyka, czy Romana Mykytyna. – Mają drobne problemy zdrowotne, ale to nic poważnego. Szybko powinni być już do naszej dyspozycji – zapewnia opiekun Avii.

Jego podopieczni w następny weekend znowu zagrają u siebie. Tym razem rywalem będzie kolejny czwartoligowiec – Lublinianka Lublin. Zawody również zaplanowano na godz. 11.30.