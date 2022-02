Avia Świdnik – Tomasovia 3:0. Za dużo nieobecnych

W pierwszej połowie podopieczni Łukasza Mierzejewskiego mieli na koncie jedną bramką. A jej autorem był najskuteczniejszy zawodnik żółto-niebieskich w tym sezonie Wojciech Białek.

Po zmianie stron najpierw na 2:0 podwyższył Radosław Kursa, a wynik ustalił Dominik Kunca. Dla Słowaka, który niedawno został wypożyczony do Avii z Motoru to drugie trafienie podczas zimowych przygotowań.

W ekipie gospodarzy pojawili się zapowiadani od dawna piłkarze Górnika II Łęczna: Kacper Kocyła oraz Paweł Perdun. „Mierzej” przyglądał się jeszcze jednemu zawodnikowi, a kolejną szansę na występ otrzymał także Maciej Misiurek.

– To był naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. Praktycznie przez 90 minut dominowaliśmy. Było sporo fragmentów, w których mogliśmy przećwiczyć atak pozycyjny. Pod tym kątem sparing na pewno był udany. Testowaliśmy też kilku chłopaków i wkrótce trzeba będzie podjąć w ich sprawie decyzje – wyjaśnia opiekun zespołu ze Świdnika.

Trener Babiarz miał do dyspozycji bardzo młody skład, bo z różnych względów brakowały chociażby: Damiana Szuty, jego brata Jakuba, Arkadiusza Smoły, Michała Wolanina, czy Patryka Słotwińskiego.

– Byliśmy w bardzo osłabionym składzie, dlatego to była bardziej okazja przyjrzenia się naszej młodzieży. Nie istnieliśmy jednak w ofensywie. O ile na swojej połowie mogliśmy utrzymać się przy piłce, to na połowie przeciwnika mieliśmy ją bardzo mało czasu. Na szczęście nieobecności w naszym składzie nie są związane z jakimiś poważnymi kontuzjami. To były lekkie urazy, a do tego chłopaków zatrzymały obowiązki zawodowe – wyjaśnia opiekun Tomasovii.

W sobotę Avia gra u siebie z Chełmianką (godz. 11.30), a niebiesko-biali w Lubczy Królewskiej zmierzą się z Wólczanką Wólka Pełkińska (12).

Avia Świdnik – Tomasovia Tomaszów Lubelski 3:0 (1:0)

Bramki: Białek, Kursa, Kunca.

Avia: Sobieszczyk – Drozd, Mykytyn, Górka, Kocyła, Popiołek, Uliczny, Kompanicki, Perdun, Białek, zawodnik testowany oraz Pęksa, Góralski, Kursa, Świech, Misiurek, Dobrzyński, Poleszak, Zając, Maluga, Kunca, Strug.

Tomasovia: Krawczyk – Pleskacz, Chmura, Zozulia, Lis, Tomaszewski, Orzechowski, Czereczun, zawodnik testowany I, zawodnik testowany II, Dorosz oraz Lasota, A. Żurawski, Leńczuk, Kowalski.