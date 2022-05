Chełmianka – Cracovia II 2:1. Lider pokonany i stadion odczarowany

Motor Lublin – Radunia Stężyca 2:2. Wielkie emocje na Arenie

Co to był za mecz! Motor przegrywał do przerwy z Radunią Stężyca 0:2. W drugiej połowie potrafił jednak wyrównać. Końcówka przebiegała w stylu cios za cios i obie drużyny mogły wygrać. Ostatecznie spotkanie zakończyło się jednak remisem. Punkt we Wrocławiu zdobył też Ruch Chorzów, a to oznacza, że żółto-biało-niebiescy zostali na czwartym miejscu.