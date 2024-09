Chełmianka wygrała z KS Wiązownica. Kołyska dla napastnika

Spotkanie przebiegało tak, jak wszyscy się spodziewali. Drużyna Grzegorza Bonina miała przewagę i szybko pojawiły się pierwsze klarowne sytuacje. Po kwadransie bramkarz gości obronił strzał Bartłomieja Korbeckiego. Niedługo później nad poprzeczką główkował Piotr Piekarski. W 24 minucie Jakub Osobiński poradził sobie także z próbą Krystiana Mroczka. Za chwilę nie trafił z kolei „Korbi”

Przyjezdni przetrwali pierwsze pół godziny bez straty gola, ale kilkadziesiąt sekund później przegrywali. Piotr Zmorzyński świetnie dośrodkował w pole karne, a tam znalazł się Dawid Kasprzyk i po strzale głową otworzył wynik spotkania. Tak się złożyło, że były snajper Motoru Lublin w sobotę został ojcem, więc po chwili razem z drużyną wykonał tradycyjną w takich sytuacjach cieszynkę – „kołyskę”.

Do przerwy zostało skromne 1:0. Po zmianie stron było jasne, że KS Wiązownica zaatakuje, bo podopieczni Walerija Sokolenki nie mieli już kompletnie nic do stracenia. I ruszyli do przodu, postraszyli nawet rywali, ale w 55 minucie stracili drugiego gola. Tym razem świetnie z dystansu huknął Korbecki. Jeżeli goście marzyli jeszcze o powrocie do meczu, to w 66 minucie resztkę nadziei odebrał im Maksym Kventser, który sfinalizował centrę z rzutu rożnego i przy okazji ustalił wynik na 3:0.

Dzięki temu biało-zieloni po falstarcie, czyli porażce 1:5 ze Starem Starachowice szybko się pozbierali. Z sześciu kolejnych spotkań wygrali aż pięć. Pokonali już czterech rywali z rzędu. Za tydzień czeka ich jednak prawdziwy sprawdzian, czyli wyjazd do Tarnobrzega na spotkanie z Siarką (sobota, 14 września, godz. 16).

Chełmianka Chełm – KS Wiązownica 3:0 (1:0)

Bramki: Kasprzyk (31), Korbecki (55), Kventser (66).

Chełmianka: Jerke – Ofiara (80 Misztal), Cichocki, Kventser, Zmorzyński, Romanowicz (71 Karbownik), Piekarski (72 Złomańczuk), Pek, Mroczek (72 Konojacki), Korbecki, Kasprzyk (71 Klec).