Cracovia II – Lublinianka 9:0. Tym razem bez szans

Wystarczyło jakieś 130 sekund, a po wyrzucie piłki z autu gospodarze już mieli na koncie pierwszą bramkę. Patryk Zaucha zagrywał z lewej strony, a z najbliższej odległości piłkę do siatki wpakował Krystian Bociek.

Po chwili Kamil Błażucki wygrał pojedynek z napastnikiem rywali. I tak wyglądało całe spotkanie. Gospodarze atakowali, a podopieczni Radosława Adamczyka robili, co mogli, żeby stracić, jak najmniej goli. Kilka razy udało się wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji.

Po pół godzinie gry „Pasy” zaliczyły drugie trafienie. Po ładnej akcji prawym skrzydłem wszystko w polu karnym wykończył Robert Ożóg. I worek rozwiązał się na dobre. W 39 minucie było już 3:0. Po centrze z prawej strony jeden Bartosz Płocki krył tak naprawdę trzech rywali. Nie miał szans wyjść zwycięsko z tej rywalizacji i Sebastian Strózik podwyższył prowadzenie zespołu z Krakowa. Gospodarze mogli już w kolejnych minutach „bawić” się z rywalami. I to zrobili w końcówce. W 44 minucie Przemysław Kapek zaliczył przechwyt tuż przed szesnastką i zagrał wzdłuż „piątki” do Strózika, który efektownym „krzyżaczkiem” ustalił rezultat do przerwy na 4:0.

Drugą połowę celnym strzałem z rzutu wolnego otworzył Marcin Budziński. W kolejnych fragmentach spotkania defensywa Lublinianki nadal przeżywała trudne chwile. W 58 minucie Kapek podwyższył na 6:0. A w 68 minucie trener przyjezdnych zdecydował się na zmianę bramkarza. Marcin Szydłowski pojawił się na boisku i niemal natychmiast musiał sięgnąć do siatki. Cracovia II nie miała litości dla młodzieży z Lublina i w drugiej połowie zdobyła pięć goli, a zawody zakończyły się pogromem 9:0.

W następny weekend podopieczni trenera Adamczyka pierwszy raz w tym roku zagrają u siebie. Na Wieniawę przyjedzie Kamil Witkowski i prowadzony przez niego KS Wiązownica. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 18 marca (godz. 14).

Cracovia II – Lublinianka Lublin 9:0 (4:0)

Bramki: Bociek (3), Ożóg (31), Strózik (39, 44), Budziński (56), Kapek (58), Płocki (69-samobójcza), Wojtyszko (75), Pieńczak (80).

Cracovia II: Madejski – Stachera, Bociek (46 Bracik), Pieńczak, Zaucha (64 Wojtysko), Wiśniewski, Budziński, Nowicki (46 Mróz), Ożóg (62 Gut), Kapek (64 Ogorzały), Strózik.

Lublinianka: Błażucki (68 Szydłowski) – Misiurek, Drąg, Płocki, Szczepaniak, Wdowicz (69 Harasim), Knapp, Kołacz, Książek, Flis, Choina.