Derby dla Avii Świdnik, cenny punkt Podlasia Biała Podlaska na boisku lidera. Wyniki 30 kolejki III ligi

Mecz pomiędzy Chełmianką, a Avią był starciem dwóch trenerów, którzy jeszcze niedawno występowali w barwach Górnika Łęczna w PKO BP Ekstraklasie. Chodzi oczywiście o Grzegorza Bonina (Chełmianka) i Łukasza Mierzejewskiego. Na gola miejscowi kibice musieli aż godzinę, ale do siatki nie trafili miejscowi. W 60 minucie Bekzod Ahmedov wbiegł z piłką w pole karne i oddał strzał przy samym słupku dając gościom prowadzenie, którego nie oddali oni już do samego końca i sięgnęli po komplet punktów. – Za nami bardzo ciężki mecz i dziękujemy za wsparcie naszym kibicom. Cieszymy się ze zdobycia trzech punktów, bo Chełmianka zagrała bardzo dobry mecz. Zapraszamy już teraz naszych kibiców na sobotni mecz z Wieczystą Kraków – powiedział po spotkaniu w rozmowie z klubowymi mediami Avii Bekzod Ahmedov, strzelec zwycięskiej bramki.

W środę Podlasie Biała Podlaska zremisowało z liderem tabeli – Stalą Stalowa Wola na jej terenie, a gola na wagę punktu strzelił Wiktor Niewiarowski. – Wiedzieliśmy gdzie przyjeżdżamy i wiedzieliśmy jakie nastawienie mentalne będzie w szeregach gospodarzy. Nie ma co ukrywać, że zagraliśmy słabe spotkanie, szczególnie w pierwszych 30 minutach. Jesteśmy jednak drużyną, którą ciężko pokonać. Chciałbym zaznaczyć, że choć piłkarsko byliśmy słabsi to zawodnicy pokazali charakter i za to im dziękuję – powiedział szkoleniowiec Podlasia. – Wywieźć punkt ze Stalowej Woli to duża sprawa – zakończył Renkowski.

Swojego dorobku nie poprawiły za to Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski. Zespół Pawła Babiarza prowadził od 51 minuty u siebie z Sokołem Sieniawa, ale dwa gole gości w 85 i 90 minucie sprawiły, że komplet punktów pojechał na Podkarpacie. Minimalną porażkę u siebie zanotowała także Lublinianka. Tym razem młodzież z Wieniawy przegrała 0:1 z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

PIŁKARSKA III LIGA – KOMPLET WYNIKÓW 30 KOLEJKI

Wisła Sandomierz – Wisłoka Dębica 1:4 (Lionel Abate Etoundi 57 – Błażej Radwanek 9-karny, 32, Kamil Rębisz 51, Mateusz Stańczyk 74) * Wieczysta Kraków – Korona II Kielce 1:1 (Radosław Majewski 87 – Jakub Rybus 50) * Chełmianka Chełm – Avia Świdnik 0:1 (Bekzod Ahmedov 60) * Unia Tarnów – Czarni Połaniec 2:2 (Kamil Orlik 48, Wiktor Putin 61 – Krystian Kardyś 39, 42) * KS Wiązownica – Podhale Nowy Targ 0:5 (Hubert Antkowiak 24, 43, Adrian Szynka 53, Grzegorz Płatek 59, 68) * Lublinianka Lublin – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 0:1 (Kamil Bełczowski 29) * Stal Stalowa Wola – Podlasie Biała Podlaska 1:1 (Jakub Kowalski 57-karny – Wiktor Niewiarowski 78) * Orlęta Radzyń Podlaski – Sokół Sieniawa 1:2 (Arkadiusz Maj 51 – Karol Twardowski 85, Oskar Mazgoła 90) * Cracovia II – ŁKS Łagów 3:0 (wo).