Dwie różne połowy i porażka Podlasia z Jagiellonią II Białystok

W pierwszej połowie nie było wątpliwości, że gospodarze byli lepsi. Zdobyli dwie bramki i nie pozwalali rywalom na sklecenie jakiejkolwiek akcji w ofensywie. Po przerwie role się odwróciły, bo Podlasie było zdecydowanie groźniejsze. Bialczanie mogli spokojnie doprowadzić do wyrównania, ale mieli problem ze skutecznością.

Dobrych okazji nie wykorzystali: Damian Lepiarz, Kacper Jakóbczyk czy Maksym Horzhui. „Jaga” też miała swoje okazje i jedną z nich wykorzystała, a przy okazji ustaliła wynik na 3:0.

– Co tu dużo mówić, ten sparing miał dwie różne połowy. Tak jednak bywa w meczach, w których jest sporo zmian. Przeciwnik był lepszy w operowaniu piłką i nie miał problemów z ominięciem naszego pressingu. My za to nie potrafiliśmy sobie poradzić z pressingiem rywali. Dlatego pierwsza część spotkania zdecydowanie dla Jagielloni II. Po przerwie to my spisaliśmy się lepiej, zwłaszcza w ofensywie. Uważam, że powinniśmy strzelić przynajmniej trzy gole. Rywale też mieli swoje szanse, dlatego wynik powinien być wyższy z obu stron. Wynik nie jest korzystny, ale to na pewno będzie dla nas duży materiał do analizy – ocenia Artur Renkowski.

W jego zespole wystąpił najnowszy nabytek Eryk Mikołajewski. 22-letni obrońca przez kilka lat zakładał koszulkę Polonii Warszawa. W barwach tego zespołu w sezonie 22/23 zaliczył nawet 23 występy na drugoligowych boiskach. Poprzednie rozgrywki spędził w Mławiance Mława, a obecne rozpoczął w rezerwach Polonii. Wkrótce kolejnym wzmocnieniem Podlasia powinien być Maciej Wojczuk. Były kapitan, a ostatnio gracz Piasta Kobylnica w przyszłym tygodniu powinien zostać zaprezentowany jako nowy-stary gracz biało-zielonych.

W przyszłym tygodniu Jarosław Kosiedadzki i jego koledzy rozegrają dwa mecze kontrolne. W sobotę czekają ich starcia z Pogonią Siedlce i Mazovią Mińsk Mazowiecki (godz. 11 i 14). Sparingi mają trwać po 60 minut.

Jagiellonia II Białystok – Podlasie Biała Podlaska 3:0 (2:0)

Podlasie: Misztal – Mikołajewski, Podstolak, Avdieiev, Cichocki, Andrzejuk, Orzechowski, Maluga, Opalski, Kosieradzki, Horzhui oraz Lipiec, Krawczyk, Pękała, Kamiński, Lipiński, Kaczyński, Jakóbczyk, Lepiarz, Wojczuk.