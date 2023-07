Giełda transferowa III ligi. Avia i Podlasie najbardziej aktywne

Żółto-niebiescy w środę w końcu ogłosili transfer pierwszego młodzieżowca. Chodzi o Rafała Rudolfa, który poprzednie rozgrywki spędził w Sokole Sieniawa. Do trzecioligowca był wypożyczony ze Stali Mielec.

Golkiper z rocznika 2004 zaliczył w sumie 19 występów. W Świdniku również pojawia się na zasadzie wypożyczenia. To już szósty nowy zawodnik w zespole trenera Łukasza Mierzejewskiego. Siódmym jest Igor Szczygieł z Orląt Spomlek, ale on dołączy do drużyny dopiero od… 1 stycznia. Na dniach oficjalnie w kadrze powinien się również pojawić kolejny młodzieżowiec – obrońca, który także grał już w sparingach Avii.

Nie próżnuje na pewno także Podlasie. Bialczanie zgodnie z planem potwierdzili ostatnio przenosiny z Polonii Warszawa młodego środkowego pomocnika – Kacpra Jakóbczyka. Ciekawe CV ma też pozyskany z Tomasovii Dmytro Avdeev, który wiele lat spędził w akademii Szachtara Donieck. W sumie biało-zieloni pozyskali już… ośmiu piłkarzy. Możliwe, że dojdzie jeszcze jeden.

– Jestem bardzo zadowolony z naszych ruchów, widać, że jakość w zespole już teraz jest większa. Ciągle jednak rozmawiamy i możliwe, że dołączy do nas ktoś jeszcze. To jednak będzie jeden zawodnik i na tym zakończymy nasze ruchy na rynku transferowym – wyjaśnia Artur Renkowski, szkoleniowiec Podlasia.

Po transferach Artura Balickiego i Igora Bartnika kontrakt z Orlętami Spomlek podpisał również młody zawodnik z rocznika 2006 Szymon Wrona. Skrzydłowy wystąpił w dwóch sparingach drużyny Marcina Popławskiego, a w starciu ze Startem Krasnystaw wpisał się na listę strzelców. Nastolatek ostatnio grał w Centralnej Lidze Juniorów, w barwach Stali Rzeszów.

GIEŁDA TRANSFEROWA III LIGI, NOTOWANIE II

Avia Świdnik

Przybyli: Arkadiusz Maj (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Adrian Paluchowski (Wisła Puławy), Maciej Misiurek, Dawid Wdowicz (obaj powrót z wypożyczeń do Lublinianki Lublin), Igor Szczygieł (Orlęta Spomlek, transfer dopiero od 1 stycznia 2024 roku), Kamil Rozmus (Motor Lublin), Jakub Zagórski (Lech II Poznań), Rafał Rudolf (Sokół Sieniawa), Mateusz Chyła (Podlasie Biała Podlaska), Mateusz Ozimek (Chrobry Głogów?)

Ubyli: Dominik Maluga, Michał Mydlarz (obaj Stal Stalowa Wola), Dominik Kunca (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Arkadiusz Górka, Bartosz Janiszek, Bartłomiej Poleszak (wszyscy Stal Kraśnik), Maciej Góralski, Piotr Ćwik, Patryk Wdowiak, Sebastian Sprawka, Dawid Rosiak (wszyscy szukają klubów), Mateusz Kompanicki (Świdniczanka).

Chełmianka Chełm

Przybyli: Oliwier Konojacki (powrót z wypożyczenia do Startu Krasnystaw), Kacper Wiatrak (powrót z wypożyczenia do Pilicy Białobrzegi), Michał Kobiałka (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Bartłomiej Korbecki (Górnik II Zabrze), Karol Pendel (Górnik II Łęczna), Bartosz Płocki (Lublinianka).

Ubyli: Paweł Myśliwiecki (Lewart Lubartów), Patryk Czułowski (Świdniczanka), Jakub Kotko (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski).

Świdniczanka Świdnik

Przybyli: Mateusz Kompanicki (Avia Świdnik), Patryk Czułowski (Chełmianka), Klim Morenkov (Lechia Tomaszów Mazowiecki).

Ubyli: Karol Kowalski, Przemysław Kanarek, Maciej Łopuszyński (wszyscy szukają klubów), Dawid Skoczylas (zawieszenie kariery).

Podlasie Biała Podlaska

Przybyli: Szymon Kamiński (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Mateusz Wyjadłowski (Wisła Sandomierz), Miłosz Pacek (Legia II Warszawa), Dmytro Avdeev, Rostyslav Dehtiar (obaj Tomasovia Tomaszów Lubelski), Mateusz Majbański, Kacper Jakóbczyk (obaj Polonia Warszawa CLJ), Patryk Kapuściński (KS Wiązownica).

Ubyli: Maciej Wojczuk (kontuzja), Erwin Bahonko (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Wiktor Niewiarowski (GKS Tychy), Mateusz Chyła (Avia Świdnik), Artur Balicki (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Filip Arak (Polonia Warszawa).

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski

Przybyli: Marcin Popławski (trener, Granit Bychawa), Artur Balicki (Podlasie Biała Podlaska), Igor Bartnik (Motor Lublin), Szymon Wrona (Stal Rzeszów CLJ), Patryk Malec (Lublinianka), Cezary Pęcak (Granit Bychawa), Jakub Kotko (Chełmianka), Jan Czapla (Wisła II Puławy), Igor Belka (Sparta Rejowiec Fabryczny).

Ubyli: Arkadiusz Maj (Avia Świdnik), Szymon Kamiński (Podlasie Biała Podlaska), Tafara Madembo (Kotwica Kołobrzeg), Pavel Chaliadka (powrót na Białoruś), Michał Kobiałka (Chełmianka), Paweł Babiarz (trener, Łada 1945 Biłgoraj), Igor Szczygieł (Avia Świdnik, transfer dopiero od 1 stycznia 2024 roku).