Jest nowy trener Podlasia Biała Podlaska. Ma zaledwie 24 lata

Drugi transfer Motoru Lublin. Tym razem młodzieżowiec

We wtorek Motor poinformował o pozyskaniu napastnika Michała Żebrakowskiego. W środę do drużyny z Lublina dołączył za to Jakub Staszak, który ostatnio był zawodnikiem KKS Kalisz. Z żółto-biało-niebieskimi podpisał dwuletnią umowę.