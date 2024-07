Kiedyś Nottingham Forest, teraz Avia Świdnik. Żółto-niebiescy wygrali pierwszy sparing

Zawadzki ma 26 lat, jest środkowym pomocnikiem, a na swoim koncie ma ponad 130 występów na drugoligowych boiskach oraz osiem na zapleczu ekstraklasy. W ostatnim sezonie dla Hutnika zanotował: cztery gole i trzy asysty. Najlepsze w jego wykonaniu były rozgrywki 2020/2021, kiedy w trzecioligowej Jutrzence Giebułtów zapisał na swoim koncie 11 bramek i osiem asyst.

Wróblewski to 23-letni skrzydłowy, który w swoim CV ma ciekawe kluby, jak: Raków Częstochowa, Odrę Opole czy drugoligowe słowackie Humenne. W sumie uzbierał do tej pory: 18 meczów w I lidze, 44 w II lidze i 18 w trzeciej. Ostatnio zakładał koszulkę Sokoła Sieniawa (dwa gole i asysta).

Letkiewicz, to boczny obrońca z rocznika 2004, czyli jeszcze przez jeden sezon młodzieżowiec. Długo związany był z Miedzią Legnica, zaliczył nawet debiut na zapleczu ekstraklasy, a ostatnio był wypożyczony do trzecioligowego Gwarka Tarnowskie Góry.

Ciekawą postacią jest Assuncao. 22-letni skrzydłowy urodził się w Leicester, był w grupach młodzieżowych Nottingham Forest, ale ostatnio grał na Słowacji w: SKF Sered i FC Petrzalka. W tamtejszej II lidze przez dwa ostatnie sezony zanotował: 17 spotkań, a do tego dwa gole i jedną asystę.

Avia w sobotę rozegrała pierwszy mecz kontrolny. Chociaż szybko straciła gola, to jeszcze przed przerwą odpowiedziała dwoma bramkami. Najpierw Paweł Uliczny przymierzył z rzutu karnego, a Eryk Galara trafił na 2:1. W sumie trener Makowski sprawdzał aż sześciu zawodników. Jak ocenia sobotnie zawody?

– Zagraliśmy praktycznie na dwie jedenastki, starałem się ułożyć to tak, żeby każdy zagrał po 45 minut. Traktujemy to jako jednostkę treningową, ale z drugiej chcę, żebyśmy wygrywali każdy mecz, nawet sparingowy. W ten sposób budujemy mentalność drużyny, która zawsze chce wygrywać. Jeżeli chodzi o taktykę, to gola straciliśmy po przegranym pojedynku i dośrodkowaniu, nie zebraliśmy też drugiej piłki. Cieszy, że elementy, nad którymi pracowaliśmy w ataku zakończyły się dobrymi sytuacjami, albo golem. W następnych dniach skupimy się nad obroną wysoką, czego nie dotknęliśmy jeszcze treningach. Będziemy to układać dalej, żeby każdy zawodnik, w każdej fazie wiedział, co ma robić – wyjaśnia na klubowym facebooku Wojciech Makowski.

Avia Świdnik – Pogoń Sokół Lubaczów 2:1 (2:1)

Bramki: Uliczny (28-z karnego), Galara (40) – Jezierski (3).

Avia: zawodnik testowany I – Letkiewicz, zawodnik testowany II, zawodnik testowany III, Uliczny, zawodnik testowany IV, Kalinowski, Assuncao, Galara, Małecki, Paluchowski oraz Sobieszczyk, Wolski, Dobrzyński, Zawadzki, Popiołek, Zagórski, Tkaczyk, Szczygieł, Wróblewski, Maj i dwóch zawodników testowanych.