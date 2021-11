Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Sokół Sieniawa 1:1. Nieudane zakończenie rundy

W trzech ostatnich meczach Orlęta Spomlek dopisały do swojego konta tylko jeden punkt. Dlatego w sobotę biało-zielonym mocno zależało, żeby pozytywnym akcentem zakończyć 2021 rok. Było to widać od pierwszego gwizdka, bo podopieczni Mikołaja Raczyńskiego ruszyli do ataku i szybko pojawiły się okazje na gole.

Wystarczyło kilkanaście minut, a już groźnie głową strzelał Arkadiusz Maj. Niedługo później Patryk Szymala w swoim stylu próbował zaskoczyć bramkarza rywali bezpośrednio z rzutu rożnego. I było bardzo blisko, bo piłka wylądowała na poprzeczce. W 13 minucie nic już nie stanęło na przeszkodzie, żeby gospodarze objęli prowadzenie. Piotr Bryja zagrał prostopadle do Maja, a ten w sytuacji sam na sam otworzył wynik.

Niestety, im dalej w mecz, tym odważniej poczynali sobie także goście. Przewagę nadal mieli miejscowi, ale Sokół też potrafił się odgryźć. Już w pierwszej połowie korzystny wynik Orlętom uratował Robert Nowacki, który wygrał pojedynek sam na sam z napastnikiem rywali.

Po przerwie ekipa z Sieniawy jednak dopięła swego. Na listę strzelców wpisał się Sebastian Kaczyński, który był swego czasu przymierzany do ekipy z Radzynia Podlaskiego. Ostatecznie w zimie 2019 roku wylądował jednak w Górniku Konin, a w lecie przeniósł się właśnie do Sokoła.

Jak można było się spodziewać drużyna trenera Raczyńskiego ruszyła do ataku w poszukiwaniu drugiego trafienia. Rywale z Podkarpacia koncentrowali się za to na defensywie. I ten plan wypalił, bo mimo dużej przewagi gospodarzom nie udało się już zdobyć zwycięskiego gola. Efekt? Szymon Kamiński i spółka kończą 2021 rok serią czterech meczów bez zwycięstwa, a do tego na ósmym miejscu w tabeli.

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Sokół Sieniawa 1:1 (1:0)

Bramki: Maj (13) – Kaczyński (55).

Orlęta: Nowacki – Chaliadka, Chyła, Kamiński, Szymala, Skrzyński (66 Mnatsakanyan), Korolczuk (46 Myszka), Rycaj (69 Bożym), Koszel (46 Ćwik), Bryja, Maj.

Sokół: Pasterczyk – Grasza, Skała, Gdowik (90+1 Rękas), Lis (64 Feret), Majka (64 Kos), Więcek, Wawryszczuk, Oziębło, Kaczyński, Pikiel (82 Tłuczek).

Żółte kartki: Korolczuk, Skrzyński, Maj – Gdowik, Feret.

Sędziował: Aleksander Kozieł (Kielce).