Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski - Wisław Sandomierz 0:0. Odebrali rywalom nadzieję

Sami strzelamy sobie w kolano, czyli opinie po meczu Znicz Pruszków - Wisła Grupa Azoty Puławy.

Wisła Grupa Azoty Puławy przegrała w wyjazdowym meczu ze Zniczem Pruszków. Utrudni to wejście do baraży przez Dumę Powiśla, ale nadal nie wyklucza ich z walki o awans. Oto co po meczu powiedzieli obaj trenerzy.