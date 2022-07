Orlęta Spomlek – Victoria Sulejówek 3:0. Dwa gole w siedem minut

Biało-zieloni świetnie rozpoczęli zawody, bo już po siedmiu minutach mieli w zapasie dwie bramki. W pierwszej sytuacje jeden z rywali zaliczył „swojaka”, ale dużą cegiełkę do tego gola dorzucił Karol Rycaj.

Ten sam gracz niedługo później podwyższył zresztą prowadzenie gospodarzy po akcji Mateusza Ozimka. Jeszcze w pierwszej połowie powinno być nawet 4:0. Dwa razy pechowo akcje kończył jednak Sebastian Kaczyński, bo zamiast do siatki trafiał w słupek. Po przerwie wynik ustalił Pavel Chaliadka.

W drużynie trenera Raczyńskiego pojawiło się sporo testowanych zawodników. Jak wypadli? – Niektórzy naprawdę bardzo fajnie. Innym musieliśmy już jednak podziękować. Na pewno jesteśmy zainteresowani, żeby zostali z nami: bramkarz, boczny obrońca, środkowy pomocnik i skrzydłowy. Nie chcę na razie mówić o konkretach, po tym, co wydarzyło się z jednym piłkarzem. Byliśmy już dogadani, podaliśmy sobie ręce, a okazuje się, że będzie grał, gdzie indziej. Dlatego dopóki nie podpiszemy umowy, to nie chcę niczego zdradzać – przyznaje szkoleniowiec Orląt.

A jak ocenia sobotni sparing? – Na pewno pozytywnie. Chłopaki zrealizowali założenia, o których rozmawialiśmy przed meczem. Ważne, że wszyscy pograli po 45 minut i że mogliśmy przetestować kilki graczy. Trzeba też pamiętać, że Victoria to jest naprawdę niezły zespół. W zimie z nimi przegraliśmy, a tym razem wygraliśmy 3:0, a wynik mógł być dużo wyższy – przyznaje opiekun zespołu z Radzynia Podlaskiego.

W ekipie biało-zielonych w nowym sezonie nie będzie chociażby obrońców: Mateusza Chyły (Podlasie Biała Podlaska), Norberta Myszki (Lublinianka), czy Przemysława Zdybowicza (GKS Bełchatów). Udało się za to pozyskać Arkadiusza Maja. Napastnik wraca do klubu po półrocznym pobycie w Polonii Bytom, do której został wypożyczony z Zagłębia Sosnowiec. W drużynie zostaje Michał Kobiałka, a umowy podpisali już także: Karol Rycaj i Arkadiusz Korolczuk.

Z kim następny sparing?

Orlęta mają przed sobą obóz dochodzeniowy, na którego zakończenie, w następną sobotę zagrają dwa sparingi. Najpierw zmierzą się z Huraganem Międzyrzec Podlaski (godz. 10), a następnie rywalem będzie Świt Nowy Dwór Mazowiecki (12.15).

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Victoria Sulejówek 3:0 (2:0)

Bramki: samobójcza (2), K. Rycaj (7), Chaliadka (78).

Orlęta: testowany – zawodnik testowany I, Kamiński, Mnatsakanyan, Szymala, Korolczuk, Kobiałka, K. Rycaj, Kaczyński, Ozimek, Maj oraz Skrzyński, Kuźma, Siudaj, Chaliadka, Białek i sześciu zawodników testowanych.