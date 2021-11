Podlasie Biała Podlaska – Wólczanka 3:0. Powinno być wyżej

Chełmianka – Czarni Połaniec 4:0. Najwyższa wygrana u siebie

Kto popatrzy na wynik meczu Chełmianki z Czarnymi, czyli 4:0 dla gospodarzy uzna, że to było: lekkie, łatwe i przyjemne spotkanie dla biało-zielonych. To jednak nie do końca prawda, bo podopieczni Tomasza Złomańczuka do przerwy prowadzili tylko 1:0.