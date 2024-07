Świdniczanka wygrała sparing z Chełmianką, sporo testów w obu drużynach

W drużynie Grzegorza Bonina wystąpili stoperzy, którzy podpisali już umowy z klubem: Łukasz Sarnowski i Maksymilian Cichocki, a także wypożyczony z Radomiaka 18-letni bramkarz Michał Jerke.

Było też kilka kolejnych, nowych twarzy, a w tym gronie pojawił się chociażby Piotr Zmorzyński, ostatnio zawodnik Orląt Spomlek Radzyń Podlaski. Zabrakło za to Krystiana Wójcika, który wraca do gry po poważnej kontuzji kolana. Wychodzi jednak na to, że minie jeszcze przynajmniej kilka tygodni zanim „Czoko” będzie mógł pojawić się na boisku.

Bramkę dla biało-zielonych z rzutu karnego zdobył Bartłomiej Korbecki, ale jeszcze przed przerwą „Świdnia” doprowadziła do remisu. Po stracie jednego z testowanych zawodników drużyna Łukasza Gieresza wywalczyła stały fragment gry. Michał Zuber bezpośrednio z rzutu wolnego przymierzył na 1:1. W drugiej połowie to ekipa ze Świdnika wywalczyła jedenastkę i w ten sposób zwycięskiego gola strzelił Igor Kuchta.

Trener Gieresz sprawdzał w sumie sześciu zawodników. Jednym z nich był Maciej Śliwka, to bramkarz BKS Lublin z rocznika 2008. Zabrakło za to Dominika Ptaszyńskiego, który znowu wybrał się testy do jednego z zagranicznych klubów i chociaż Świdniczanka chciałoby go zatrzymać w drużynie, to jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wolne dostał również Filip Koper, a przez długie miesiące w zespole nie będzie również kontuzjowanego Mikołaja Nawrockiego.

– Ze względu na uraz Mikołaja naszym priorytetem na letnie okienko jest pozyskanie zawodnika na pozycję numer sześć. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu coś w tym temacie się wydarzy. Testowani? To przede wszystkim młodzież, która się do nas zgłosiła. Chcieliśmy dać im szansę w grze kontrolnej. Oprócz sprawdzanych zawodników jesteśmy już dogadani z dwoma piłkarzami i wkrótce ogłosimy ich nazwiska. Dwóch już jest „zaklepanych”, a blisko porozumienia dwóch kolejnych. Kadra nie jest jednak zamknięta, czekamy na odpowiedzi graczy, którzy mają również propozycje z wyższych lich – wyjaśnia Łukasz Gieresz.

Szkoleniowiec dodaje, że plany „Świdni” niewiele się zmieniły w lecie. – Mamy taką samą filozofię, jeżeli chodzi o budowę drużyny. W dalszym ciągi chcemy dawać szansę młodzieży. Mamy w tym temacie sporo doświadczenia. Nawet po sparingu z Chełmianką było widać, że ci gracze, którzy do nas przyszli zrobili postępy – przekonuje trener Gieresz. Od poniedziałku na treningach mogą się zameldować nowi piłkarze, w tym zawodnicy niedawno występujący w drugoligowej Wiśle Puławy.

Jak pierwszy mecz kontrolny ocenia Grzegorz Bonin? – Zagraliśmy na dwie jedenastki, mieliśmy przede wszystkim wybiegać ten sparing. Na treningach skupialiśmy się na defensywie i dobrze popracowaliśmy. Błędy oczywiście były, np. jeden z testowanych stracił piłkę i po tej sytuacji był wolny, z którego rywale strzelili na 1:1. To co trenowaliśmy funkcjonowało jednak dobrze. Szwankowała przede wszystkim skuteczność, bo sytuacji było sporo. To jednak nie ten czas, żeby rozliczać zawodników. Ważna jest na razie obrona, to był nasz największy mankament wiosną i musimy się poprawić. Uważam, że w tym pierwszym spotkaniu było już lepiej i oby tak dalej – wyjaśnia trener Bonin.

Z kim następne sparingi?

Chełmianka w kolejną sobotę zagra w Trawnikach z Avią Świdnik (godz. 11). Z kolei Świdniczanka tego samego dnia w Gołębiu zmierzy się z Mazovią Mińsk Mazowiecki.

Chełmianka Chełm – Świdniczanka Świdnik 1:2 (1:1)

Bramki: Korbecki-z karnego – Zuber, Kuchta-z karnego.

Chełmianka: zawodnik testowany I – zawodnik testowany II, Sarnowski, Cichocki, Nowak, Stępień, zawodnik testowany III, zawodnik testowany IV, Boczuliński, Kobiałka, Korbecki oraz Jerke, zawodnik testowany V, Pendel, Piekarski, Zmorzyński, Pek, Złomańczuk, Karbownik, Konojacki, Marchuk, Mroczek.

Świdniczanka: Socha – Sypeń, Koźlik, Szymala, Futa, zawodnik testowany I, Sikora, Kisiel, Zuber, zawodnik testowany II, Paluch oraz Krupa, Śliwka, Kutyła, Kuchta, Kukulski i trzech zawodników testowanych.