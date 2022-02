Tomasovia – Wólczanka 0:1. W lidze będzie inaczej

Jedyna bramka padła już w 13 minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego niebiesko-biali zgubili krycie, a Damian Pawłowski nie miał problemów, żeby umieścić piłkę w siatce. Kolejne fragmenty? O dziwo, obie drużyny grały ofensywnie i miały sporo sytuacji na kolejne gole.

Po stronie drużyny Pawła Babiarza najgroźniejsi byli: Damian Szuta i Patryk Dorosz. Niestety, obaj mieli kiepsko ustawione celowniki i po dwa razy marnowali naprawdę dobre okazje. Na dodatek minimalnie pomylił się Damian Chmura i ostatecznie Tomasovia musiała się pogodzić z kolejną porażką podczas meczów kontrolnych.

– Szkoda porażki, bo w sytuacjach było jakieś 4:4. Wólczanka na pewno miała swoje, ale my też powinniśmy się pokusić przynajmniej o jednego gola. Pierwsze 20 minut spotkania to przewaga przeciwnika. Wyglądali na świeższych i bardziej dynamicznych. Potem jednak gra się wyrównała, a po przerwie były już momenty, kiedy i my potrafiliśmy dominować – ocenia Paweł Babiarz.

Szkoleniowiec ekipy z Tomaszowa Lubelskiego wyjaśnia, że mecz obu ekip w lidze raczej będzie wyglądał zupełnie inaczej. – W tym przypadku zarówno my, jak i rywale graliśmy ofensywnie, stosowaliśmy wysoki pressing, a obie ekipy próbowały grać po ziemi i stwarzały sytuacje. Spodziewam się, że przy okazji walki o punkty to będą jednak taktyczne szachy, a nie wymiana ciosów – dodaje trener niebiesko-białych.

W jego drużynie ciągle brakowało kilku zawodników. Michał Wolanin i Jakub Szuta trenowali, ale nie wzięli jeszcze udziału w spotkaniu. Nie wystąpił również Łukasz Bartoszyk, a przeziębiony jest Damian Czereczun. Trener Babiarz cały czas czeka też na powrót do gry Arkadiusza Smoły.

Następny sparing Tomasovia zagra w niedzielę, 13 lutego. Tym razem w Zamościu zmierzy się z czwartoligową Lublinianką (godz. 12).

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Wólczanka Wólka Pełkińska 0:1 (0:1)

Bramka: Pawłowski (13).

Tomasovia: Krawczyk – Pleskacz, Chmura, Skiba, Zozulia, Orzechowski, Słotwiński, D. Szuta, Kycko, zawodnik testowany, Dorosz oraz Błajda, Tomaszewski, A. Żurawski, Lasota, Lis, Kurzępa.