Trzecioligowe derby Świdnika już w sobotę. Avia faworytem, ale Świdniczanka liczy na niespodziankę

Avia wyraźnie zmniejszyła stratę do czołówki. Nadal zajmuje dopiero dziewiąte miejsce, ale do drugiego Podhala Nowy Targ traci tylko pięć „oczek”. Na jaki mecz w sobotę nastawiają się gospodarze?

– Przygotowujemy się, jak do każdego spotkania. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to będzie prawdziwy mecz walki. Graliśmy przecież w tamtym sezonie ze sobą w lidze i chociaż wtedy byłem drugim trenerem, to doskonale pamiętam tamte spotkania. Jak bardzo Świdniczanka była zdeterminowana, żeby wygrać z Avią. Aktualnie bardzo dobrze funkcjonujemy jako zespół i jeżeli podtrzymamy zaangażowanie i dyscyplinę z ostatnich meczów to mam nadzieję sprawimy radość naszym kibicom, którzy na pewno czekają na to derbowe zwycięstwo. Nastawiamy się jednak na ciężką przeprawę – zapowiada Wojciech Szacoń, trener żółto-niebieskich.

A jak ocenia lokalnego rywala? – Byłem na trzech ostatnich domowych meczach Świdniczanki i myślę, że dosyć dobrze wiem, jak funkcjonują. Jednym z głównych atutów tego zespołu jest faza przejścia z bronienia do atakowania. Posiadający celne dalekie wznowienie Paweł Socha i dobrze rozumiejący się duet Paluch-Zuber to atut Świdniczanki, na który uczulam swoich zawodników. Bardzo ważna będzie zatem asekuracja naszego ataku. Z drugiej strony, to są jednak derby, a w takich spotkaniach bardzo ważne są przede wszystkim cechy wolicjonalne. Przeciwnik ma w składzie charakternych zawodników i chociaż można chyba powiedzieć, że chwilowo są w dołku, to na pewno dadzą z siebie 100 procent – przekonuje opiekun Avii.

Dodaje również, że po krótkiej pauzie do jego drużyny wróci Adrian Paluchowski. – Trenuje z nami na sto procent i będzie gotowy na sobotę – mówi trener Szacoń.

„Świdnia” ma zdecydowanie mniej punktów od rywala (11 przy 24 Avii), mniej strzelonych goli (13 – 31), zdecydowanie więcej straconych bramek (29-18), a w ostatnich pięciu występach uzbierała tylko cztery punkty przy 10 żółto-niebieskich. Cyferki nie mają jednak znaczenia, bo jak to się w piłce mówi, derby rządzą się swoimi prawami. Najlepiej świadczą o tym wyniki z poprzednich rozgrywek. Podopieczni Łukasza Gieresza wywalczyli w tych spotkaniach cztery „oczka” (3:1 i 1:1)

– Nie ma co ukrywać, że patrząc na formę obu zespołów, to nasz przeciwnik jest na fali i naprawdę wygląda ostatnio nieźle. To są jednak derby, a my przygotujemy się do nich w najlepszy możliwy sposób. Zrobimy wszystko, żeby powalczyć o niespodziankę. A w naszej sytuacji każdy punkt można będzie za takową uznać – wyjaśnia Łukasz Gieresz.

Jego podopieczni przegrali trzy kolejne spotkania, a w czterech ostatnich występach tylko raz wpisali się na listę strzelców. Zachowanie zimnej krwi pod bramką rywali, to był też problem podczas niedzielnego starcia ze Starem Starachowice. – Wykreowaliśmy wystarczająco dużo sytuacji, żeby coś strzelić. Niestety, bezwzględnie zawiodła nas skuteczność – przyznaje opiekun „Świdni”. W jego zespole zabraknie kontuzjowanych: Michała Koźlika i Marcela Myszki. Obaj w tym roku już nie zagrają.