Zwycięstwo i wysoka porażka Avii Świdnik tuż przed ligą

W pierwszym starciu trener Wojciech Makowski posłał na boisko kilku zawodników z drugiej drużyny, a do tego dwóch testowanych. Do przerwy było 0:0, a tuż po zmianie stron na listę strzelców wpisał się... Roman Mykytyn.

Były kapitan Avii zakłada jednak teraz koszulkę klubu z Kraśnika. Kolejne minuty? Do remisu doprowadził... były zawodnik Stali, czyli Arkadiusz Maj. A wygraną zapewnił trzecioligowcowi jeden ze sprawdzanych zawodników.

W sparingu z KSZO to, co najciekawsze wydarzyło się w końcówce pierwszej odsłony i zaraz po wznowieniu gry. Najpierw po centrze Dariusza Brągiela na 0:1 trafił Piotr Kron. Tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania Damian Mężyk wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową podwyższył prowadzenie przyjezdnych. Za chwilę zagranie ręką jednego z obrońców zakończyło się rzutem karnym, którego na trzeciego gola zamienił Łukasz Mazurek.

Gospodarze mieli swoje szanse, ale w pierwszej połowie nie wykorzystali ich: Adrian Paluchowski czy Dave Assuncao, a w drugiej nieźle z rzutu wolnego uderzył Patryk Małecki. Na posterunku był jednak bramkarz „Kszoków”.

– Pierwszy wygrany z mocnym przeciwnikiem, ze zdecydowanym faworytem do awansu w czwartej lidze. Cieszy, że wygraliśmy. Oczywiście, dużo dobrego było pod kątem taktycznym. Drugi przegrany 0:3 przede wszystkim straciliśmy dwie bramki po dośrodkowaniach, mamy swój obszar do poprawy. Graliśmy też na dwie jedenastki, po 90 minut, więc dobrze przepracowaliśmy sparingi. Odbiło się trochę to, że mocniej popracowaliśmy we wtorek i środę. Teraz trzeba twardo stąpać po ziemi. Przeanalizować, bazować na faktach i poprawić to co jest do poprawy, żeby być gotowym na pierwszy mecz ligowy – ocenia na klubowym facebooku Wojciech Makowski, opiekun Avii.

Jego podopieczni sezon 24/25 w lidze rozpoczną od domowego spotkania z Koroną II Kielce. Zawody zaplanowano na sobotę, 3 sierpnia (godz. 12).

Avia Świdnik – Stal Kraśnik 2:1 (0:0)

Bramki: Maj (61), zawodnik testowany (72) – Mykytyn (51).

Avia: Sobieszczyk (46 Rudolf) – Arak, Żmuda, zawodnik testowany I, Wróblewski, Kalinowski, zawodnik testowany II, Zawadzki, Szczygieł, Lenard, Maj.

Avia Świdnik – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:3 (0:1)

Bramki: Kron (44), Mężyk (48), Mazurek (53-z karnego)

Avia: Murawski – Machała, Letkiewicz (64 Żmuda), Rozmus, Popiołek, Uliczny, Assuncao, Tkaczyk, Galara, Małecki, Paluchowski.

KSZO, I połowa: Potocki – Kołoczek, Mężyk, Domagała (40 Łazarz), Lis, Orlik, Nowak, Kron, Zimnicki, Brągiel, Pisarek. II połowa: M. Kot – Kołoczek (70 Pisarek), Łazarz, Mężyk (84 Wójtowicz), Lis (70 Brągiel), Morys, Nowak (66 Orlik), Kafel, S. Kot, Mazurek, Zimnicki (73 Gniadzik)

Czerwona kartka: Letkiewicz (Avia, 61 min, za drugą żółtą).