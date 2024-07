Euro 2024: Kolejny konkurs rzutów karnych wyłonił półfinalistę. Anglia gra dalej

Pierwsza połowa? Kibice chcieliby o niej jak najszybciej zapomnieć. Żaden z zespołów nie był w stanie stworzyć w zasadzie żadnej godnej odnotowania sytuacji bramkowej. Po zmianie stron mecz nadal nie porywał, ale przynajmniej kibice doczekali się bramek. W 75 minucie Ruben Vargas zagrał piłkę z prawego skrzydła. Wydawało się, że akcję przerwie John Stones, ale obrońca Manchesteru City tylko trącił piłkę. To sprawiło, że dopadł do niej Breel Embolo i z bliska wpakował futbolówkę do siatki.

Stracony gol „obudził” Anglików, którzy dość szybko doprowadzili do remisu. W 80 minucie ładną akcję na prawym skrzydle przeprowadził Bukayo Saka i oddał tuż zza pola karnego. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki, a kilka chwil później doszło do dogrywki.

Dodatkowe 30 minut także nie przyniosło goli i do wyłonienia trzeciego półfinalisty potrzebne były rzuty karne. Jako pierwszy do piłki podszedł Cole Palmer i pewnym strzałem trafił do siatki. Jako drugi rzut karny wykonywał Manuel Akanji i uderzył wręcz katastrofalnie i po pierwszej serii Anglia była na prowadzeniu. Chwilę potem jedenastkę na gola ze spokojem zamienił Jude Bellingham. Przykład z gwiazdy Realu Madryt wziął Fabian Schar i również się nie pomylił. Błędu nie popełnił też Saka i cały czas „Lwy Albionu” były na prowadzeniu. Ciśnienie wytrzymał też Xherdan Shaquiri, a potem Ivan Tonley trafił na 4:2 dla Anglii. Nadzieję Szwajcarów przedłużył Zeki Andouni, ale konkurs jedenastek zakończył nie kto inny jak Trent Alexander-Arnold i Wyspiarze zapewnili sobie awans do półfinału.

Anglia – Szwajcaria 1:1 (0:0), 5:3 po rzutach karnych

Bramki: Saka (80) – Embolo (75).

Rzuty karne: 1:0 – Palmer * 1:0 Akanji * 2:0 – Bellingham * 2:1 – Schar * 3:1 – Saka * 3:2 – Shaqiri * 4:2 – Toney * 4:3 – Amdouni * 5:3 – Alexander-Arnold.

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Konsa (78 Palmer) – Trippier (78 Eze), Mainoo (78 Shaw), Rice, Saka – Bellingham, Foden (115 Alexander-Arnold), Kane (109 Toney).

Szwajcaria: Sommer – Schar, Akanji, R. Rodriguez – Rieder (63 Zuber), Freuler (118 Sierro), Xhaka, Aebischer (118 Amdouni) – Ndoye (99 Zakaria), Embolo (109 Shaqiri), Vargas (63 Widmer).