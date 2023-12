Jacek Kosierb barwnie opowiadał o piłce nożnej w regionie

Pierwsza część wydana została rok temu, na początku obchodów Jubileuszu 100 lat LZPN. Druga ukazała się obecnie. Autorem publikacji „100 Klubów na 100-lecie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej” jest Jacek Kosierb, pasjonat futbolu ze Świdnika, dziennikarz, kolekcjoner zdjęć drużyn piłkarskich, spiker stadionowy i członek Reprezentacji Polskich Pisarzy w piłce nożnej. To jego ósma pozycja monograficzna o futbolu na Lubelszczyźnie.

Spotkanie autorskie zorganizowało stowarzyszenie Manufaktura Futbolu. Partnerem wydarzenia „Wydanie i promocja książki autorstwa Jacka Kosierba pt. „100 Klubów na 100-lecie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej - część 2” było Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!” „Z dumą wspieramy sport”. Autor na 352 stronach książki przedstawił historie kolejnych stu klubów z terenu całego województwa lubelskiego. W książce zamieszczonych zostało ponad 500 zdjęć indywidualnych i drużynowych. Przedstawione zostały dane statystyczne, rozmowy z piłkarzami, trenerami i działaczami. W publikacji są ciekawostki oraz nigdzie wcześniej nie publikowane informacje z życia klubów Lubelszczyzny, tych z najwyższych, jak również z najniższych lig. - Napisanie pozycji monograficznej o wielu klubach jest znacznie trudniejsze niż o jednym. Dlatego bardzo cenie sobie tę książkę, podobnie jak część pierwszą, wydaną przed rokiem. Po publikacji pierwszej książki o klubach w naszym regionie odebrałem wiele telefonów, maili od piłkarzy, działaczy, klubów z pytaniem: czy jest możliwe napisanie także o innych klubach, tych których zabrakło w pierwszej książce? Warunek był jeden: jeżeli znajdzie się 100 klubów, to jestem gotowy aby tego dokonać - mówi Jacek Kosierb.

W drugiej części publikacji czytelnik znajdzie kontynuację cieszącego się dużym zainteresowaniem rozdziału poświęconego klubom, których nie ma już na piłkarskiej mapie Lubelszczyzny. W „Alfabecie nieobecnych” są informacje między innymi o takich klubach jak: Albatros Biszcza, Bezdomni Nowodwór, Chelsea Wrzosów, Drinkers Annobór, Esox Wólka Nowa, Gigant Przytoczno, Jata Żdżary, Metanoja Lipsko, Ogniwo Samoklęski, Pocisk Orchówek czy Relax Radecznica. - To opowieści ludzi, którzy je zakładali, grali w ich barwach. Pomimo, że tych klubów nie ma już nawet kilkadziesiąt lat, nadal ci ludzie noszą w sercach to, jak grali dla nich, reprezentowali drużynę, rywalizowali na piłkarskich boiskach. To są przepiękne, bardzo barwne opowieści - tłumaczy autor publikacji.

W książce są też rozdziały: „Z kart klubowej historii”, „Awans jest nasz!”, Jubileusze, jubileusze”, „Turnieje, turnieje” czy „Była taka drużyna”. Ponadto jest obszerna fotorelacja z ubiegłorocznej Gali 100-lecia LZPN oraz corocznych Gal Piłkarskich organizowanych przez oddziały w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.