Mundial 2022: Kto dziś gra i gdzie obejrzeć mecze? (28 listopada)

W poniedziałek kibice piłkarscy po raz ostatni będą mieli możliwość obejrzenia aż czterech meczów o różnych porach (od wtorku po dwa spotkania będą się odbywać o 16 i 20). Dzień otworzą zmagania w grupie G i starcie pomiędzy Kamerunem, a Serbią. Dla obu drużyn będzie to mecz o wszystko. Na inaugurację Nieposkromione Lwy przegrały 0:1 ze Szwajcarią, a Serbia uległa 0:2 Brazyli, która wymieniana jest jako jeden z głównych kandydatów do złota.

Drugim poniedziałkowym spotkaniem będzie mecz Korei Południowej z Ghaną. Dla Czarnych Gwiazd także będzie to mecz o wszystko, bo w poprzedniej kolejce uległy one 2:3 Portugalii. O 17 do gry wkroczy Brazylia, ale bez Neymara. Gwiazdor Canarinhos w meczu z Serbami doznał kontuzji kosti i do końca fazyu grupowej będzie odpoczywać.

Na zakończenie dnia Urugwaj zmierzy się z Portugalią i będzie chciał odnieść pierwsze zwycięstwo podczas katarskiego turnieju. Plany pokrzyżować im będzie chciał Cristiano Ronaldo, który niedawno zapisał się na stałe w historii mistrzostw świata strzelając bramkę na piątym mundialu.

DZISIAJ GRAJĄ NA MUNDIALU

Grupa G: Kamerun – Serbia (godzina 11, TVP 2, TVP Sport, sport.tvp.pl)

Grupa H: Korea Południowa – Ghana (godz. 14, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl)

Grupa G: Brazylia – Szwajcaria (godz. 17, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl)

Grupa H: Portugalia – Urugwaj (godzi. 20, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl)