Polska – Wyspy Owcze 2:0. Wygrana bez zachwytu

Choć Polacy od pierwszych minut przejęli inicjatywę to długo bili głową w mur. W 29 minucie Po dośrodkowaniu od Bartosza Bereszyńskiego strzelał Arkadiusz Milik, ale bramkarz rywali odbił piłkę. Później po kolejny dograniu od „Beresia” główkował Piotr Zieliński, ale znów golkiper rywali był na posterunku.

W drugiej połowie bezbramkowy remis utrzymywał się do 72 minuty. Wówczas Odmar Faero zagrał piłkę ręką, co w konsekwencji oznaczało rzut karny. Do piłki podszedł Lewandowski i mierzonym uderzeniem pokonał golkipera gości. Siedem minut przed końcem Polacy powdyższyli prowadzenie. Karol Świderski dograł do Lewandowskiego, a ten technicznym strzałem przelobował bramkarza i ustalił wynik spotkania.

Polska – Wyspy Owcze 2:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski (73-karny, 83).

Polska: Szczęsny – Bereszyński (59 Szymański), Kędziora, Bednarek, Kiwior – Skóraś (46 Wszołek), Krychowiak (80 Szymański), Zieliński, Kamiński (88 Grosicki) – Milik (59 Świderski), Lewandowski.

Wyspy Owcze: Lamhauge – Soerensen (74 Danielsen), Askham, Faero, Nattestad, Davidsen – Vatnhamar (88 Radosavljević), Joensen (74 Andreasen), Vatnhamar, Bjartalío (61 Olsen) – Simun Edmundsson (62 Olsen).

Żółte kartki: Krychowiak, Wszołek – Nattestad.

Sędziował: David Smajc (Słowenia).