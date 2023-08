Przedłużono zapisy do publikacji „100 Klubów na 100-lecie LZPN - część 2”

W ubiegłym roku, z okazji jubileuszu LZPN ukazała się książka pt. „100 Klubów na 100-lecie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej”. Publikacja została bardzo ciepło przyjęta przez futbolowe środowisko województwa lubelskiego. Autor Jacek Kosierb właśnie przygotowuje jej drugą część, która trafi do rąk czytelników pod koniec grudnia bieżącego roku. Wciąż trwa nabór klubów oraz indywidualnych osób chcących zaistnieć na kartach tej publikacji.

Mając na uwadze iż celebracja Jubileuszu 100-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej trwa także w roku bieżącym, stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku, jako wydawca pierwszej części publikacji pt. „100 Klubów na 100-lecie LZPN”, w związku z licznymi postulatami klubów bardzo serdecznie zaprasza do udziału w drugiej części, która ukaże się w grudniu 2023 roku. Na jej kartach znajdą się przede wszystkim kluby, które nie wzięły udziału w ubiegłorocznej publikacji. Dla klubów, które znalazły się już w pierwszej części publikacji autor przewiduje możliwość zaistnienia w osobnych, licznych rozdziałach tematycznych także w jej drugiej części. Przewidywane rozdziały tematyczne, które są sformatowane i skierowane zarówno dla klubów, ale także osób indywidualnych, to: „Była taka drużyna”, „Był taki mecz”, „Jubileusze, jubileusze...”, „Turnieje, turnieje...”, „Z kart klubowej historii...”, „Ikony lokalnego futbolu”, „Z zakrystii na boisko”, „Spiker – władca mikrofonu!”, „Awans jest nasz!”, „Co z nich wyrosło?”, „Mecenasi futbolu” czy „Alfabet nieobecnych”. - Listę klubów, które jako jedne z pierwszych zgłosiły się do drugiej części książki otwierają: Janowianka Janów Lubelski, Gaudium Zamość, Orlęta Radzyń Podlaski i Orlęta Łuków. Ponadto na liście są już też m.in.: Start Krasnystaw, Hutnik Ruda Huta, Draco Kowala, Kujawiak Stanin, Avenir Jabłonna czy BKS Lublin. W „Alfabecie nieobecnych” na pewno znajdą się wzmianki o Iskrze Spiczyn, Polarisie Jabłonna, Janowii Janów Podlaski, Drinkers Annobór, Jata Żdżary czy Sokole Krasnystaw. Wciąż czekamy na zgłoszenia chętnych do aneksowej części publikacji. Tam oprócz historii klubowych „ikon”, znajdzie się także miejsce dla sylwetek spikerów stadionowych, mecenasów futbolu jak również zawodników, którzy wywodzą się z klubów Lubelszczyzny, a w swoim cv mają grę w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Szczególnie chcemy potraktować i docenić jubileusze działalności klubów oraz liczne turnieje memoriałowe czy charytatywne przez nie organizowane. Fotorelacje z takich uroczystości mogą się znaleźć odpowiednio w rozdziałach „Jubileusze, jubileusze...” i „Turnieje, turnieje...” - tłumaczy świdniczanin Jacek Kosierb. Szykowana publikacja będzie już ósmą pozycją monograficzną mówiącą o regionalnym futbolu.

Termin zgłoszeń dla klubów oraz osób indywidualnych zainteresowanych udziałem w tej publikacji został przedłużony do 31 sierpnia. Wysokość wkładu finansowego, a co za tym idzie liczba egzemplarzy książki w zamian, będzie uzależniona od liczby stron jaką klub/osoba będzie chciał/chciała zarezerwować do swojej dyspozycji (indywidualnie do uzgodnienia z autorem).

Kontakt z autorem: tel. 601413856 lub email: jacekkosierb@interia.pl