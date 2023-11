Siedmiu zawodników z Lubelszczyzny zagrało w Reprezentacji Polskich Pisarzy

Towarzyskie spotkanie rozegrane w hali Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych, w Zwoleniu. W drużynie „ludzi pióra” tym razem zagrało aż siedmiu zawodników z Lubelszczyzny. Reprezentacja Polskich Pisarzy od 2012 roku gra oficjalnie pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z tym mecz miał uroczystą oprawę, a przed pierwszym gwizdkiem sędziego został odegrany hymn państwowy.

Mecz w Zwoleniu stał na dobrym sportowym poziomie. Gra była intensywna i ładna dla oka. Padło dużo bramek. Do przerwy 6:4 prowadzili Biało-Czerwoni. Po zmianie stron powiększyli przewagę dokładając kolejne trzy trafienia. Potem do głosu coraz bardziej zaczęli dochodzić „ludzie Kochanowskiego”. W pewnym momencie gospodarze objęli prowadzenie 11:10. Ostatnie minuty były dramatyczne, ale finalnie spotkanie zakończyło się zasłużonym remisem. - Po dośrodkowaniu Zbyszka Masternaka z rzutu rożnego oddałem strzał głową, ale bramkarz, Mirosław Chołuj, który na co dzień jest sekretarzem gminy Zwoleń, odbił piłkę. Jak rasowy napastnik poszedłem „do końca” na dobitkę i opłaciło się. W 106 meczu w koszulce z Orłem na piersi zdobyłem swoją 14. bramkę. Mega uczucie. Było 11:11 i nerwowa końcówka. Potem rywale znów wyszli na prowadzenie, ale my zdołaliśmy odpowiedzieć golem skutecznego tego dnia Dominika Czapli - relacjonował świdniczanin Jacek Kosierb, który właśnie wydaje swoją ósmą już monografię piłkarską. W połowie grudnia ukaże się 2. część „100 Klubów na 100-lecie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej”.

Pięć razy piłkę do siatki gospodarzy skierował Zbigniew Masternak. Kapitan Reprezentacji Polskich Pisarzy wystąpił we wszystkich 154 rozegranych do tej pory spotkaniach „ludzi pióra”. Legitymuje się fantastycznym dorobkiem 165 strzelonych bramek. Oprócz niego pięć razy na listę strzelców wpisał się wspomniany Czapla, a po razie Kosierb i Krzysztof Wójcik.

W czasie trwania zawodów dla kibiców dostępne było stoisko z książkami wydanymi przez reprezentantów. Biało-Czerwoni po zakończonym meczu otrzymali pamiątkowe zestawy gadżetów z rąk burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy. Spotkanie z Reprezentacją Ziemi Jana Kochanowskiego było jednym z etapów przygotowań Biało-Czerwonych do mistrzostw Europy Pisarzy, które w czerwcu przyszłego roku zostaną rozegrane w Berlinie.

Skład Reprezentacji Polskich Pisarzy: Zbigniew Masternak (kapitan), Dominik Czapla, Wiesław Janicki, Marcin Pawlik, Paweł Podczerwiński (debiutant) oraz piłkarze z Lubelszczyzny: Jerzy Ornal (bramkarz), Marek Dalentka (debiutant), Mateusz Giska, Jacek Kosierb, Michał Kowalski, Artur Łuka i Krzysztof Wójcik.