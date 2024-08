W niedzielę w Lublinie odbędzie się festiwal piłkarski dla dziewcząt

Niedzielne lubelskie święto piłkarskie to kolejna część kampanii „Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku”. Zawody wpisują się w tegoroczny cykl festiwali, których we wrześniu odbędzie się jeszcze siedem. Festiwale są okazją do przekonania się, że futbol to nie wyłącznie dyscyplina sportu, ale także możliwość rozwijania swoich pasji oraz budowania przyjaźni. Organizatorem festiwali jest Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy z wojewódzkimi związkami piłki nożnej.

Święto piłki nożnej odbędzie się na obiekcie klubu sportowego Vrotcovia Lublin oraz w ośrodku Playa Marina przy ul. Krężnickiej (nad Zalewem Zemborzyckim). Organizatorzy zapraszają dzieci wraz z rodzicami. Na uczestniczki i uczestników czekają gry i zabawy: mecze w drużynach 2 x 2 mama z córką, tata z córką, brat z siostrą, koleżanka z koleżanką, bańki mydlane, malowanie twarzy, występy artystyczne – zatańcz, zaśpiewaj, pokazy z zakresu pierwszej pomocy i rehabilitacji oraz inne konkursy z upominkami jak np. latawce z piłką (zbuduj, przynieś, puszczaj na wietrze). Festiwal rozpocznie się o godz. 10.30 na boisku, a o godz. 13.30 przeniesie się na Playa Marina. Wstęp jest wolny.

W ramach kampanii „Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku” PZPN pokazuje m.in. jak stworzyć bezpieczne i przyjazne warunki do grania w piłkę nożną dziewcząt w różnym wieku i o różnych umiejętnościach, jak budować i wykorzystywać piłkarskie pasje oraz że futbol to coś więcej niż sport. Piłka nożna to sport dla wszystkich. – Poprzez nowatorskie festiwale piłkarskie chcemy zachęcić do futbolu dziewczęta. Podczas tych wydarzeń, wraz z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej, tworzymy bezpieczną i przyjazną atmosferę, skupiamy się na sportowej zabawie i animacjach. Pokazujemy również, że dzięki grze w piłkę nożną można nawiązywać prawdziwe przyjaźnie. Jak pokazują badania, aż 80% młodych piłkarek czuje się bardziej pewna siebie dzięki grze w swojej drużynie. Kampania „Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku” idealnie podkreśla, że futbol to nie tylko sport, ale coś więcej – to także budowanie swojej tożsamości – przekazał sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Festiwale piłkarskie dla dziewcząt rozpoczęły się 12 maja i potrwają aż do 28 września. Oprócz Lublina, we wrześniu na liście znalazły się także: Bydgoszcz, Kraków, Rzeszów, Świętochłowice, Szczecin, Biskupiec i Warszawa.