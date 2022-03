W Świdniku rozegrane zostały III Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w futsalu

Do rywalizacji o prymat w województwie i Puchar Prezesa LZPN przystąpiło osiem drużyn: mistrzowie lub wicemistrzowie lig środowiskowych. Mecz finałowy przyniósł spodziewane emocje i dramaturgię do ostatnich chwil rywalizacji, z rzutami karnymi włącznie. W regulaminowym czasie był remis 2:2. Prowadzenie dla Adampola uzyskał Mateusz Kowalewski, wyrównał Sebastian Sztejno. Kiedy wydawało się, że więcej goli nie padnie i oba zespoły myślami były już przy konkursie rzutów karnych, na 40 sekund przed końcem piłkę do siatki rywali wbił Krystian Joć. Zamkowo nie poddało się i pół minuty później, po celnym strzale Damiana Brzozowskiego, trafiło na 2:2. W czterech seriach karnych obie ekipy zgodnie trafiały do siatki. Następnie pechowo w poprzeczkę uderzył Marcin Bijas. Chwilę później, z sześciu metrów trafił bramkarz Michał Komor i wygrana 5:4 stała się faktem. – Przede wszystkim trzeba podkreślić bardzo wysoki poziom zawodów. Takiego zresztą się spodziewaliśmy bowiem w turniejowe szranki stanęły najlepsze drużyny z lig halowych czy też futsalowych naszego województwa. Cieszymy się, że już po raz trzeci Świdnik był areną tego typu zmagań – przyznał Jacek Kosierb, prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu.

Mistrzostwa honorowym patronatem objęli Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku. Patronat medialny sprawował Dziennik Wschodni.

Wyniki III Mistrzostw Województwa Lubelskiego w futsalu:

I runda: Grupa A: Dywany Łuszczów – Caffe Latte Świdnik 8:1 * Zamkowo Lublin – Mario Presto Biała Podlaska 6:3 * Caffe Latte – Mario Presto 1:6 * Dywany – Zamkowo 1:1 * Zamkowo – Caffe Latte 7:1 * Mario Presto – Dywany 4:1.

Grupa B: Hansa Team Biłgoraj – Adampol Team Świdnik 1:5 * DWM Łuków – Nieproszeni Goście Kamionka 0:1 * Adampol Team – Nieproszeni Goście 2:1 * Hansa Team – DWM 1:4 * DWM – Adampol Team * Nieproszeni Goście – Hansa Team 0:0.

Mecz o 7. miejsce: Caffe Latte Świdnik – Hansa Team Biłgoraj 0:9 * o 5. miejsce: Dywany Łuszczów – DWM Łuków 4:0 * o 3. miejsce: Mario Presto Biała Podlaska – Nieproszeni Goście Kamionka 2:1 * finał: Zamkowo Lublin – Adampol Team Świdnik 2:2, rzuty karne 5:4.

Zamkowo Lublin: Michał Komor, Damian Brzozowski, Grzegorz Wilczek, Jakub Twardzik, Mateusz Gawryszczak, Sebastian Król, Sebastian Sztejno, Maciej Łuczyński. Kierownik drużyny: Paweł Paluch.

Adampol Team Świdnik: Mateusz Dudek, Paweł Szyjduk, Igor Szewczyk, Marcin Szyjduk, Jacek Kochalski, Marcin Bijas, Krystian Joć, Mateusz Kowalewski, Paweł Jabłoński. Kierownik drużyny: Krystian Joć.

Najlepszy strzelec: Daniel Krasucki (Mario Presto Biała Podlaska) – 10 bramek * najlepszy bramkarz: Michał Komor (Zamkowo Lublin) * najlepszy zawodnik: Mateusz Kowalewski (Adampol Team Świdnik).