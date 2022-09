Stal do przerwy miała w zapasie dwie bramki. Goście pewnie wychodząc z szatni na drugą połowę mieli jeszcze nadzieje, że powalczą o korzystny rezultat. Zamiast strzelić kontaktowego gola sami stracili jednak trzeciego. Paweł Kaczmarek wykorzystał w 54 minucie rzut karny i było po zawodach. A w przeciągu kolejnych 10 minut gospodarze zaliczyli… trzy trafienia i mecz w Poniatowej zakończył się pogromem.

Ciągle na pierwszą bramkę muszą czekać piłkarze z Hanny. Beniaminek doznał szóstej kolejnej porażki, tym razem 0:5 u siebie z rezerwami Górnika Łęczna. W efekcie, Bug ma obecnie bilans goli 0-27 i oczywiście zamyka tabelę grupy pierwszej. Spokojny mecz gościom zapewniły bramki: Kacpra Brzyskiego i Mateusza Golby. A w drugiej połowie Brzyski po raz drugi pokonał bramkarza rywali i po godzinie gry było 0:3. Przyjezdni jednak grali do końca i jeszcze dobili gospodarzy za sprawą: Michała Szałachowskiego oraz Bartosza Fiedenia.

Po porażce w Międzyrzecu Podlaskim tym razem punkt do swojego konta dopisali piłkarze Artura Bożyka. Motor II zremisował u siebie z Lewartem Lubartów 1:1. Tym razem do gry w IV lidze został oddelegowany bramkarz Paweł Budzyński, który popełnił już kilka kosztownych błędów w pierwszym zespole. W niedzielę puścił gola już w ósmej minucie i to podopieczni Grzegorza Białka prowadzili po trafieniu Krystiana Żeliski.

Jeszcze w pierwszej części spotkania sytuacja przyjezdnych mocno się jednak skomplikowała. Najpierw „swojaka” zaliczył Kamil Zieliński w 31 minucie, a niedługo później z boiska po drugiej żółtej kartce wyleciał Mateusz Ciechański. A to oznaczało, że Lewart przez niemal godzinę będzie musiał grać w dziesiątkę. Mimo to wynik nie uległ już zmianie i oba zespoły dopisały do swoich kont po punkcie.

HUMMEL IV LIGA, GRUPA I

Świdniczanka Świdnik – Opolanin Opole Lubelskie 6:0 (Zuber 8, 62-z karnego, Pryliński 45+1, Sypeń 48, 58, 77) * Bug Hanna – Górnik II Łęczna 0:5 (Brzyski 10, 60, Golba 33, Szałachowski 66, Fiedeń 87) * Motor II Lublin – Lewart Lubartów 1:1 (K. Zieliński 31-samobójcza – Żelisko 8) * Powiślak Końskowola – Huragan Międzyrzec Podlaski 2:4 (Piasek 4, Warecki 77 – Chmielewski 2, 50, 64, Kursa 28-samobójcza) * Stal Poniatowa – Orlęta Łuków 7:0 (Nikołaj 32, 60, Hurenko 41, Kaczmarek 54-z karnego, Filipczuk 58, Poleszak 63, 87-samobójcza).