Pieniądze, pomysły i projekty. Startuje budżet obywatelski

Stare Miasto w Zamościu (fot. A. Szewc/Archiwum)

Do podziału są ponad 3 mln zł. O tym, na co zostaną wydane, zdecydują mieszkańcy. Oni też mogą zgłaszać swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Zamościa.

